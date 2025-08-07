Segini Harga Helikopter Pribadi serta Biaya Perawatannya

JAKARTA - Helikopter menjadi salah satu alat transportasi yang biasa digunakan kalangan tertentu. Meski seluruh masyarakat bisa memanfaatkannya, tapi butuh biaya besar untuk menggunakan alat transportasi satu ini.

1. Harga Helikopter

Menariknya, helikopter juga diperjualkan secara umum, sehingga masyarakat bisa membelinya. Tapi, harganya tidak menentu karena disesuaikan dengan konfigurasi yang diinginkan konsumennya.

CEO Heli Expo Asia T Iskandar Muda mengatakan helikopter bisa dibeli oleh perorangan dan dikelola penyedia landasan pacu atau penyewa. Harganya juga beragam, tergantung tipe dan interior yang diinginkan konsumen.

"Kalau harga, untuk yang ini (Bell 429), itu start dari 8 juta dolar (Rp130 miliaran). Bisa sampai 12 juta dolar (Rp195 miliaran), tergantung opsi yang dipilih. Kan ada yang mau kursinya nyaman, interiornya mewah. Sama seperti beli mobil mewah lah, kan ada opsinya. Jadi harganya enggak tentu," kata Iskandar saat ditemui di Cengkareng Heliport, Tangerang, Rabu (6 Agustus 2025).

Namun, ia mengungkapkan, biaya perawatan sangat tinggi. Bahkan, setiap bulannya ongkos yang harus dikeluarkan tidak menentu, tapi angkanya berada di miliaran rupiah.

"Biaya perawatannya yang mahal. Ini saja minimal Rp2 miliar bisa habis dalam sebulan. Ada banyak yang diperlukan, kayak biaya parkir, izin terbang, gaji petugas. Helikopter juga sama kayak mobil atau motor, mesinnya perlu dipanaskan biar enggak macet," tuturnya.