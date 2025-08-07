Penjualan Chery Naik 2 Kali Lipat pada GIIAS 2025, Ini Model Terlaris

Penjualan Chery Naik 2 Kali Lipat pada GIIAS 2025, Ini Model Terlaris (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) mencatatkan penjualan dua kali lipat pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Model hybrid menjadi incaran banyak konsumen dalam pameran di ICE BSD City, Tangerang, pada 24 Juli - 3 Agustus itu.

1. 2.153 SPK

Selama GIIAS 2025, Chery mengklaim membukukan total 2.153 surat pemesanan kendaraan (SPK). Angka itu naik 113 persen jika dibandingkan pencapaian GIIAS tahun sebelumnya sebesar 1.009 SPK.

Jumlah ini melebihi ekspektasi target 2.000 SPK yang dicanangkan Chery di awal GIIAS 2025. Kontribusi terbesar terhadap capaian penjualan Chery selama GIIAS 2025 datang dari lini kendaraan berteknologi Chery Super Hybrid (CSH).

Mobil hybrid Chery menyumbang 44 persen dari total SPK yang dikumpulkan sepanjang GIIAS 2025. Selanjutnya ada lini kendaraan listrik murni (BEV) yang memberi kontribusi sebesar 35 persen, sementara model mesin pembakaran internal menyumbang 21 persen.

2. Tiggo 8 CSH Terlaris

Tulang punggung penjualan Chery selama GIIAS 2025 adalah Tiggo 8 CSH yang mencatat kontribusi terbesar sebesar 24 persen dari total SPK. Posisi kedua ditempati Chery J6 dari lini BEV dengan kontribusi penjualan mencapai 22 persen.

Sementara Chery Tiggo Cross CSH Hybrid menempati posisi ketiga dengan kontribusi 16 persen. Disusul Chery E5 yang juga berasal dari lini BEV dengan kontribusi sebesar 12 persen.

Head of Brand & Marketing Department PT CSI, Rifkie Setiawan, mengaku bangga dengan pencapaian selama GIIAS 2025. Terlebih kepercayaan konsumen terhadap lini model yang ditawarkan Chery.