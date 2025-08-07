Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Chery Naik 2 Kali Lipat pada GIIAS 2025, Ini Model Terlaris

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |14:44 WIB
Penjualan Chery Naik 2 Kali Lipat pada GIIAS 2025, Ini Model Terlaris
Penjualan Chery Naik 2 Kali Lipat pada GIIAS 2025, Ini Model Terlaris (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) mencatatkan penjualan dua kali lipat pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Model hybrid menjadi incaran banyak konsumen dalam pameran di ICE BSD City, Tangerang, pada 24 Juli - 3 Agustus itu.

1. 2.153 SPK

Selama GIIAS 2025, Chery mengklaim membukukan total 2.153 surat pemesanan kendaraan (SPK). Angka itu naik 113 persen jika dibandingkan pencapaian GIIAS tahun sebelumnya sebesar 1.009 SPK. 

Jumlah ini melebihi ekspektasi target 2.000 SPK yang dicanangkan Chery di awal GIIAS 2025. Kontribusi terbesar terhadap capaian penjualan Chery selama GIIAS 2025 datang dari lini kendaraan berteknologi Chery Super Hybrid (CSH).

Mobil hybrid Chery menyumbang 44 persen dari total SPK yang dikumpulkan sepanjang GIIAS 2025. Selanjutnya ada lini kendaraan listrik murni (BEV) yang memberi kontribusi sebesar 35 persen, sementara model mesin pembakaran internal menyumbang 21 persen.

2. Tiggo 8 CSH Terlaris

Tulang punggung penjualan Chery selama GIIAS 2025 adalah Tiggo 8 CSH yang mencatat kontribusi terbesar sebesar 24 persen dari total SPK. Posisi kedua ditempati Chery J6 dari lini BEV dengan kontribusi penjualan mencapai 22 persen.

Sementara Chery Tiggo Cross CSH Hybrid menempati posisi ketiga dengan kontribusi 16 persen. Disusul Chery E5 yang juga berasal dari lini BEV dengan kontribusi sebesar 12 persen.

Head of Brand & Marketing Department PT CSI, Rifkie Setiawan, mengaku bangga dengan pencapaian selama GIIAS 2025. Terlebih kepercayaan konsumen terhadap lini model yang ditawarkan Chery.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167187/giias_surabaya-JTLr_large.jpg
Jumlah Pengunjung GIIAS Surabaya 2025 Turun Dibandingkan Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/52/3166449/nissan_x_trail_e_power-suZn_large.jpg
Nissan X-Trail e-Power Diperkenalkan di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166028/tank_300_diesel_dan_ora_03_meluncur_di_giias_surabaya_2025-kqOp_large.jpg
GWM Tank 300 Diesel dan Ora 03 Meluncur di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165986/baic_bj30_hybrid_di_giias_surabaya_2025-GFIA_large.jpg
Ramaikan GIIAS Surabaya 2025, BAIC Kenalkan BJ30 Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165962/suzuki_carry_warna_baru-H37O_large.jpg
GIIAS Surabaya 2025, Suzuki Carry Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/52/3164135/suzuki_fronx-vzHS_large.jpg
Fronx Jadi Andalan Suzuki di GIIAS 2025, Kontribusi Penjualan 38 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement