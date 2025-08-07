Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bisa Angkut 7.000 Mobil, Kapal BYD Zhengzhou Jadi yang Terbesar Berlabuh di Jakarta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |11:42 WIB
JAKARTA - Kapal pengangkut ribuan mobil listrik BYD merapat ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, belakangan ini. Kapal bernama BYD Zhengzhou itu menjadi yang terbesar yang pernah ditangani PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui anak perusahaannya PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC).

1.  Kapal Roro Terbesar Berlabuh

Disebutkan, BYD Zhengzhou memiliki panjang 200 meter dan lebar 38 meter. Kapasitas angkutnya mencapai 7.000 unit mobil dan terdiri dari 15 lantai. Ini menjadi kapal Roro terbesar yang pernah berlabuh di Tanjung Priok.

Direktur Utama IPCC, Sugeng Mulyadi, mengatakan pelayanan atas kapal ini merupakan bagian dari langkah Pelindo untuk unlocking capacity dengan menambah sandaran kapal pada dermaga internasional.

"Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat hubungan bilateral, memperluas peluang ekonomi, dan menghadirkan solusi teknologi masa depan. Kami meyakini melalui kolaborasi antara Pelindo Group dan BYD Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan," kata Sugeng dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

2. Kapasitas 7 Ribu Mobil 

Sementara itu, Presiden Direktur BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. 

"Dengan kapasitas hingga 7.000 unit kargo yang diangkut dalam sekali pelayaran menjadikan arus logistik lebih efisien yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak dan tentunya pelanggan BYD," ujar Eagle Zhao.

 

