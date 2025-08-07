Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

HoYoverse Hentikan Dukungan untuk Genshin Impact di PS4, Ini Alasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:53 WIB
HoYoverse Hentikan Dukungan untuk Genshin Impact di PS4, Ini Alasannya
Genshin Impact. (Foto: HoYoverse)
JAKARTA – HoYoverse telah mengumumkan akan menghentikan dukungan untuk game populernya, Genshin Impact, di PlayStation 4 (PS4). Langkah ini diambil terkait "keterbatasan kinerja perangkat keras" dari PS4 dan "ukuran aplikasi platform" dari Genshin Impact.

Dalam pernyataannya, HoYoverse menyampaikan terima kasih kepada para pemain PS4 atas "dukungan dan cinta mereka yang berlanjut", dan mengumumkan penghentian dukungan serta pembaruan untuk game RPG tersebut pada sistem PS4.

Dilansir IGN Southeast Asia, rencana "penghapusan dan penghentian" untuk Genshin Impact akan berlangsung dalam tiga tahap: pertama, versi PS4 gim ini akan dihapus dari PlayStation Store pada 10 September (meskipun Anda masih dapat mengunduhnya kembali jika sudah ada di perpustakaan Anda). Kedua, pembelian dalam gim akan dihapus dari daftar pada 25 Februari 2026, dan terakhir, dukungan akan berakhir sepenuhnya pada Agustus 2026.

Untungnya, HoYo memberikan pemberitahuan ini setahun penuh sebelum penghentian resminya, jadi pemain masih bisa menikmati Genshin Impact di PS4 hingga 4 Agustus 2026. Langkah ini tidak berpengaruh pada game di PS5, jadi para pemain di konsol tersebut tidak perlu khawatir, dan Traveler tetap dapat "menikmati pembaruan konten terbaru."

"Penyesuaian ini hanya berlaku untuk Genshin Impact di PS4," tegas HoYo. "Kami menyarankan Traveler yang saat ini bermain di PS4 untuk beralih ke PS5 atau platform lain yang didukung agar dapat terus menikmati game ini. Progres game Anda tidak akan terpengaruh. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pengumuman ini, silakan hubungi Layanan Pelanggan Genshin Impact."

 

