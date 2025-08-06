Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Bakal Luncurkan Galaxy S25 FE Lebih Awal dari Perkiraan, Ini Bocorannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |18:13 WIB
Samsung Bakal Luncurkan Galaxy S25 FE Lebih Awal dari Perkiraan, Ini Bocorannya
Samsung Galaxy S25 FE.
A
A
A

JAKARTASamsung tampaknya akan segera meluncurkan smartphone Fan Edition (FE) berikutnya dari seri Galaxy S dalam waktu dekat. Menurut kabar yang beredar, Galaxy S25 FE akan diluncurkan lebih awal dari jadwal biasanya.

Bocoran di media sosial menunjukkan bahwa Galaxy S25 FE akan menampilkan desain yang familiar seperti pendahulunya, namun dengan beberapa peningkatan pada perangkat keras. Seperti biasa, ponsel FE ini ditujukan bagi para penggemar yang menginginkan pengalaman layaknya ponsel flagship dengan harga lebih terjangkau.

Menurut laporan terbaru FN News yang mengutip sumber internal industri, Samsung berencana meluncurkan Galaxy S25 FE di Korea Selatan pada 19 September 2025. Peluncuran ini akan lebih cepat dibanding S24 FE tahun lalu, yang debut globalnya pada September 2024 namun baru tersedia di Korea pada November.

Meskipun Samsung belum mengonfirmasi tanggal peluncuran global, terdapat spekulasi bahwa ponsel ini juga akan muncul di sekitar pameran teknologi IFA 2025 di Berlin yang berlangsung pada 5–9 September 2025. Dalam laporan pendapatan kuartal kedua 2025 terbarunya, Samsung menekankan rencana untuk “mempertahankan momentum penjualan” dengan merilis FE lebih awal—mengisyaratkan bahwa peluncuran global mungkin tidak akan lama lagi.

Dilansir Gizmochina, Samsung Galaxy S25 FE dikabarkan akan lebih ramping dan ringan—dengan ketebalan hanya 7,4 mm dan berat sekitar 190 gram, lebih ringan dari pendahulunya yang memiliki ketebalan 8 mm dan berat 213 gram. Di bagian depan, layar Dynamic AMOLED 2X-nya dikabarkan mampu mencapai kecerahan puncak 2.600 nits (dibanding 1.900 nits pada pendahulunya), semuanya dilindungi Gorilla Glass Victus 2. Di balik layar, S25 FE diperkirakan akan ditenagai chipset Exynos 2400, dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 128 GB atau 256 GB.

 

Halaman:
1 2
      
