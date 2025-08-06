Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Indonesia Jadi Tuan Rumah Heli Expo Asia 2025, Hadirkan 70 Penerbangan Gratis dan eVTOL

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |19:46 WIB
Indonesia Jadi Tuan Rumah Heli Expo Asia 2025, Hadirkan 70 Penerbangan Gratis dan eVTOL
Heli Expo Asia 2025 akan digelar di Cengkareng Heliport, Tangerang pada 20-24 Agustus 2025. (Foto: Fadli/Okezone)
JAKARTA – Indonesia akan menjadi tuan rumah pameran helikopter terbesar di Asia, Heli Expo Asia (HEXIA) 2025, yang dijadwalkan digelar pada 20–24 Agustus 2025 di Cengkareng Heliport, Tangerang. Pameran yang terbuka untuk umum ini bertujuan mengedukasi masyarakat terkait dunia aviasi, khususnya helikopter.

Hexia 2025 mendatang mengusung tema “Elevating the Industry, Transforming Sustainable Tomorrow” dan hadir dengan konsep yang lebih inovatif dan inklusif. Pameran ini menargetkan pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku industri hingga masyarakat umum.

CEO Heli Expo Asia, T. Iskandar Muda, mengatakan bahwa Hexia bukan sekadar ajang pameran, melainkan ekosistem kolaboratif yang mendorong pertumbuhan dan inovasi di industri helikopter dan transportasi udara.

"Kami membuka Hexia 2025 untuk masyarakat, termasuk keluarga dan mahasiswa, agar bisa melihat langsung perkembangan teknologi helikopter, mencoba joyflight, hingga mengenal dunia aviasi secara lebih dekat," kata Iskandar di Tangerang, Rabu (6/8/2025).

Hexia 2025 akan digelar di Helicopter Display Center (HDC) yang berlokasi di gedung baru Main Facility Building (MFB) milik Whitesky Aviation. Fasilitas tersebut mencerminkan standar layanan tinggi sekaligus menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam infrastruktur helikopter di Indonesia.

Heli Expo Asia 2025 akan digelar pada 20-24 Agustus 2025 di Cengkareng Heliport Tangerang.

Ari Nurwanda, Chief Commercial Officer Whitesky Aviation, menyampaikan pembangunan MFB dan HDC merupakan wujud komitmen pihaknya untuk menghadirkan layanan sixth star serta memperkuat jaringan transportasi udara nasional.

"Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan moda transportasi fleksibel seperti helikopter. Lewat Hexia, kami ingin mengedukasi pelaku usaha tentang solusi transportasi udara yang efisien dan mendukung produktivitas," ujarnya.

Salah satu sorotan utama HEXIA 2025 adalah kehadiran Skydrive, perusahaan asal Jepang yang memamerkan teknologi electric vertical take-off and landing (eVTOL) atau dikenal dengan taksi terbang.

 

