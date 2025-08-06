WhatsApp Luncurkan Fitur Safety Overview untuk Lindungi Pengguna dari Penipuan

JAKARTA – WhatsApp pada Selasa (5/8/2025) meluncurkan fitur pencegahan penipuan baru yang disebut Safety Overview. Fitur ini berfungsi ketika seseorang yang tidak tersimpan di kontak Anda menambahkan Anda ke grup WhatsApp, dengan memberikan informasi penting terkait grup tersebut beserta kiat-kiat agar tetap aman dari phishing dan penipuan.

Penambahan fitur ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk melindungi penggunanya dari penipuan. WhatsApp juga diberitakan telah mendeteksi dan memblokir lebih dari 6,8 juta akun yang terhubung ke pusat penipuan.

Safety Overview WhatsApp

Dalam sebuah postingan di ruang redaksi, Meta mengumumkan fitur Safety Overview akan muncul ketika seseorang yang bukan kontak Anda menambahkan Anda ke grup WhatsApp yang tidak dikenal. Fitur ini akan menampilkan informasi tentang orang yang menambahkan Anda ke grup, jumlah total anggota, pembuat grup, dan tanggal pembuatan untuk Anda tinjau.

Setelah meninjau informasi tersebut, Anda dapat memutuskan apakah ingin tetap bergabung atau keluar dari grup. Jika Anda merasa mengenali grup tersebut dari informasi Safety Overview, Anda dapat melihat obrolan untuk detail lebih lanjut. Namun, jika ingin keluar, WhatsApp memungkinkan Anda keluar dari grup tanpa harus melihat pesan apa pun di dalam obrolan, sesuai dengan penjelasan Meta.

Dalam kedua kasus tersebut, notifikasi dari grup akan dibungkam hingga Anda mencentang opsi bahwa Anda ingin tetap berada di grup WhatsApp.

Untuk obrolan individual, platform pesan instan milik Meta ini saat ini sedang menguji cara baru untuk memperingatkan pengguna setiap kali mereka memulai obrolan baru dengan seseorang yang belum ditambahkan ke daftar kontak. Cara ini akan menampilkan konteks tambahan tentang pengguna untuk membantu Anda mengambil keputusan yang tepat.