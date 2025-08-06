Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Motor Matic Honda Naik hingga Rp3 Jutaan! Ini Daftar Terbaru Agustus 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |17:55 WIB
Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |17:55 WIB
Harga Motor Matic Honda Naik hingga Rp3 Jutaan! Ini Daftar Terbaru Agustus 2025 (Okezone)
JAKARTA - Harga sejumlah motor Honda pada Agustus 2025 naik. Naiknya harga terjadi pada motor matic dan skutik bongsor.

1. Motor Honda Naik Harga

Produsen asal Jepang itu menaikkan harga jual lini model skuter matic (skutik). Hal ini karena meningkatnya sejumlah material yang menjadi bahan dasar dari produksi motor matic.

Honda BeAT sebagai skutik terlaris di Indonesia naik harga. Motor berjuluk "sejuta umat" itu naik sekitar Rp100 ribuan. Honda BeAT versi terendah yang semula dibanderol Rp18.880.000 sekarang menjadi Rp18.980.000.

BeAT varian tertinggi yang sudah mengusung smart key atau keyless naik menjadi Rp20.381.000 per Agustus 2025. Sebelumnya, harganya Rp20.281.000.

Bagi pencinta skutik bongsor dengan kapasitas mesin besar, Honda menawarkan Forza 250. Motor yang didatangkan langsung dari luar negeri alias CBU (Completely Built Up) ini juga naik harga, dari Rp91 juta, menjadi Rp94 jutaan.

Sementara untuk lini model dengan mesin 160 cc, seperti Honda PCX 160, Honda Stylo 160, Honda Vario 160, hingga ADV 160, harga sudah naik sejak bulan lalu. Seluruh model tersebut beberapa kali mengalami penyesuaian harga sepanjang 2025.

 

