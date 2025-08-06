Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mungkinkah Stargazer Jadi Mobil Listrik? Begini Penjelasan Hyundai

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:33 WIB
Mungkinkah Stargazer Jadi Mobil Listrik? Begini Penjelasan Hyundai
Mungkinkah Stargazer Jadi Mobil Listrik? Begini Penjelasan Hyundai (Ilustrasi/Jovita)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) buka suara soal kemungkinan mengonversi Stargazer menjadi mobil listrik. Hal ini setelah Hyundai Stargazer memiliki tampilan baru menjawab permintaan pasar.

1. Stargazer Jadi Mobil Listrik?

Chief Operating Officer PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto, menyebut saat ini tren elektrifikasi terus naik. Karena itu, pihaknya akan melihat peluang untuk menyediakan opsi powertrain berbeda pada model yang sudah ada.

Namun, hal ini harus dilakukan sesuai arahan prinsipal. Meski Hyundai saat ini memiliki kemampuan memproduksi mobil listrik di dalam negeri karena memiliki ekosistem yang lengkap.

"Itu salah satu yang lagi kita pertimbangkan juga. Ini terkait research and development (R&D) dan kerja sama kita dengan global. Apakah powertrain pilihan-pilihan itu akan cocok dengan masyarakat Indonesia," kata Frans di arena GIIAS 2025, ICE BSD City, Tangerang, dikutip pada Rabu (6/8/2025).

Diketahui, Hyundai saat ini memasarkan model, baik dengan mesin pembakaran internal (ICE), mobil hybrid, dan juga listrik murni.

Bahkan, produsen asal Korea Selatan itu sedang mengembangkan kendaraan hidrogen. Ini dilakukan guna memberikan pilihan mobilitas ramah lingkungan yang beragam kepada konsumen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182052//li_mega_terbakar-xa2Y_large.jpg
Buntut Mobil Listrik China Terbakar saat Dikendarai, Belasan Ribu Unit Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181834//bahlil-ekBV_large.jpg
Bahlil Sebut Kajian Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181829//baic_bj30_hybrid-xfH8_large.jpg
GIIAS Makassar 2025, Segini Harga BAIC BJ30 Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/15/3181286//jaecoo-KSxA_large.jpg
Ini Perbedaan Jaecoo J5 EV Varian Premium dan Standard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/15/3181205//hyundai-zpTK_large.jpg
Hyundai Berminat Gabung Proyek Mobil Nasional Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/15/3181062//jaecoo_j5_ev-OSiG_large.jpeg
Dibanderol Mulai Rp249 Juta, Ini Spesifikasi Jaecoo J5 EV yang Baru Meluncur
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement