HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Jual 1.908 Unit pada GIIAS 2025, Separuhnya Disumbang Brio

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:31 WIB
Honda Jual 1.908 Unit pada GIIAS 2025, Separuhnya Disumbang Brio
Honda Jual 1.908 Unit pada GIIAS 2025, Separuhnya Disumbang Brio
JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) membukukan 1.908 unit pemesanan selama penyelenggaraan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Honda Brio menjadi penyumbang angka penjualan tertinggi bagi produsen asal Jepang tersebut. 

1. Honda Jual 1.908 Unit

Pada GIIAS 2025, Honda Brio mencatat 942 surat pemesanan kendaraan (SPK). Angka tersebut berkontribusi sekitar 50% dari pemesanan Honda pada GIIAS 2025. 

Setelah Brio, lini mobil hybrid Honda menyumbangkan 30% dari total pemesanan pada GIIAS tahun ini. Dua model terbaru, yaitu Honda HR-V dan Honda Step WGN masing-masing membukukan penjualan 412 dan 101 unit. 

Sementara itu, lini model Honda lainnya menyumbangkan sekitar 20% dari total pemesanan sebanyak 1.908 unit.

President Director PT HPM, Shugo Watanabe menyebut, pihaknya memahami saat ini konsumen memiliki lebih banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Karena itu, kami sangat menghargai setiap konsumen yang memberikan kepercayaan terhadap produk Honda," tutur Shugo dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025). 

Sementara itu, Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy, menyebut perolehan SPK pada GIIAS 2025 sama seperti tahun sebelumnya. 

