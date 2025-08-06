Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

DFSK Seres Raup 565 SPK di GIIAS 2025, Pesaing BYD Atto 1 Laku Segini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |12:11 WIB
DFSK Seres Raup 565 SPK di GIIAS 2025, Pesaing BYD Atto 1 Laku Segini
DFSK Seres Raup 565 SPK di GIIAS 2025, Pesaing BYD Atto 1 Laku Segini (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA – PT Sokonindo Automobile, distributor DFSK dan SERES di Indonesia, mencatat 565 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

1. SPK DFSK di GIIAS 2025

Jumlah tersebut terdiri atas model DFSK dan Seres. Di segmen kendaraan niaga, DFSK Super Cab membukukan 110-unit SPK. 

Sementara kendaraan niaga listrik DFSK Gelora E Tipe Blind Van mencatatkan 150 unit SPK dan tipe Mini Bus membukukan 80 unit SPK. 

Seres 3 di GIIAS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Seres 3 di GIIAS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Di sisi lain, Seres E1 meraih 105 SPK. Seres E1 merupakan mobil listrik compact yang menjadi kompetitor Wuling Air EV dan BYD Atto 1.

Untuk harganya, Seres E1 dibanderol mulai Rp189 juta. Banderol tersebut menjadikannya sebagai mobil listrik termurah di Indonesia saat ini. Harga Seres E1 lebih murah Rp6 juta ketimbang Atto 1. 
 
Sementara itu, Seres 3 membukukan 120 SPK. Pada ajang ini, Seres mengumumkan harga jual SUV listrik tersebut. 

 

Halaman:
1 2
      
