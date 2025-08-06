GIIAS 2025, VinFast Dapat 2 Penghargaan

JAKARTA - VinFast Indonesia untuk kedua kalinya meramaikan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Pada GIIAS 2025, VinFast mendapatkan 2 penghargaan.

1. 2 Penghargaan

Kedua penghargaan itu adalah Favourite Booth Passenger Car 450–750 sqm dan Favourite Booth Best Collaboration bersama IKAT Indonesia.

CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, mengapresiasi dua penghargaan ini.

“Kami merasa sangat terhormat menerima dua penghargaan ini di GIIAS 2025. Kolaborasi dengan Didiet Maulana mencerminkan upaya kami dalam memadukan inovasi dengan budaya, sementara keberagaman lini produk yang kami hadirkan menunjukkan komitmen kami dalam mendukung transisi ke mobilitas listrik,” kata Kariyanto dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).

Penghargaan Best Collaboration diraih berkat kerja sama antara VinFast dan Didiet Maulana, desainer tekstil sekaligus Direktur Kreatif Sarupa by IKAT Indonesia. Didiet merancang motif ikat bertajuk Amatra Kalanara, yang menjadi identitas visual khas pada booth VinFast di Hall 2, ICE BSD City.

Motif ini terinspirasi dari kekayaan budaya Indonesia serta filosofi pelayanan VinFast. Elemen visual dalam Amatra Kalanara turut mengadaptasi bentuk dari logo VinFast.