Mitsubishi Raup 4.110 SPK di GIIAS 2025, Hampir Setengahnya Destinator

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meraup 4.110 surat pemesanan kendaraan (SPK) selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya disumbang Mitsubishi Destinator.

1. Destinator Raup 1.900 SPK

Destinator merupakan mobil baru yang diluncurkan Mitsubishi pada 17 Juli lalu. Sepanjang penyelenggaraan GIIAS 2025, Destinator panen lebih dari 1.900 SPK. Jumlah tersebut berkontribusi 47 persen dari total penjualan Mitsubishi di GIIAS 2025.

Selain itu, jumlah tersebut jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 1.000 SPK.

Mitsubishi Destinator

Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita, menyebut, capaian luar biasa di GIIAS 2025 merupakah hadiah terbaik dalam perayaan 55 tahun perjalanan pihaknya di Indonesia.

"Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan pilihannya kepada produk kami," ujar Atsushi dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).

"Di tengah momentum penting ini, kepercayaan para pelanggan terhadap produk kami, khususnya Destinator, menjadi simbol kuat bahwa apa yang kami hadirkan tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi menjadi bagian dari perjalanan hidup pelanggan kami ke depannya," katanya.