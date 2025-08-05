Laptop Polytron LUXIA Resmi Meluncur dalam 3 Model, Intip Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA - Polytron, brand yang selama hampir 50 tahun dikenal dengan produk elektronik rumah tangga seperti audio, televisi, hingga kendaraan listrik, kini secara resmi memasuki pasar laptop dengan memperkenalkan LUXIA, laptop pertama mereka di Indonesia.

LUXIA sendiri berasal dari kata “luxury, intelligence, dan affirmation” yang mencerminkan identitas produknya. Laptop ini merupakan bentuk komitmen baru Polytron untuk menyediakan perangkat yang modern, fungsional, dan tetap efisien bagi setiap penggunanya.

Dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda, seperti pelajar, pembuat konten, hingga profesional dengan mobilitas tinggi, LUXIA tersedia dalam tiga jenis: LUXIA i3, LUXIA Pro i5, dan LUXIA Pro Ultra 5.

Spesifikasi Produk

LUXIA i3

Versi paling terjangkau dari jajaran LUXIA ini ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa. LUXIA i3 dilengkapi dengan prosesor Intel Core i3, RAM 8GB, serta penyimpanan 256GB. Walaupun ditujukan untuk segmen entry-level, laptop ini tetap memiliki layar IPS 14 inci FHD WUXGA (16:10) dengan tingkat kecerahan 400 nits dan sRGB 100%, yang memadai untuk kebutuhan multimedia serta produktivitas ringan.

Menariknya, RAM dan penyimpanan LUXIA i3 ini dapat di-upgrade sampai 64GB dan 2TB. Desainnya juga dilapisi bahan metal yang ringan, sangat optimal untuk menikmati berbagai konten hiburan.

LUXIA Pro i5

Diperuntukkan untuk konten kreator dan profesional muda, LUXIA Pro i5 dibekali dengan Intel Core i5 generasi ke-10, RAM 16GB, dan opsi penyimpanan 256GB atau 512GB. Beratnya hanya 970 gram, sehingga sangat cocok untuk pekerja lapangan, kreator konten, atau mahasiswa aktif.