HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram Batasi Siaran Langsung untuk Akun dengan Follower di Bawah 1.000

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |13:19 WIB
Instagram Batasi Siaran Langsung untuk Akun dengan Follower di Bawah 1.000
Instagram. (Foto: Unsplash)
JAKARTA Instagram telah menonaktifkan fitur siaran langsung (Live Broadcast) bagi akun publik yang memiliki kurang dari 1.000 pengikut (followers). Pembatasan ini diterapkan setelah Meta mengumumkan bahwa fitur Live Broadcast akan nonaktif secara default pada akun remaja, meski tetap bisa diaktifkan oleh pengguna di atas 16 tahun.

Pengguna dengan kurang dari 1.000 followers akan melihat pesan pemberitahuan “Kami telah mengubah persyaratan untuk menggunakan fitur ini” saat mencoba melakukan Live di Instagram.

Dalam pernyataan kepada Engadget, Meta mengatakan bahwa aturan baru ini diterapkan untuk memastikan bahwa mereka memberikan pengalaman terbaik bagi kreator yang menyelenggarakan siaran langsung dan mendorong peningkatan pengalaman penggunaan fitur secara keseluruhan. Namun, Meta tidak menjelaskan apa yang membatasi mereka untuk memberikan pengalaman terbaik jika pengguna dengan pengikut di bawah 1.000 juga dapat melakukan siaran langsung.

Pembatasan ini secara virtual melarang orang-orang yang tidak terkenal atau yang membuat konten di Instagram untuk membuat video langsung atau berinteraksi secara langsung dengan teman dan pengikut mereka lainnya.

Saat ini, sulit untuk memastikan bagaimana aturan ini akan berdampak pada usaha kecil dan kreator konten. Pasalnya, beberapa kreator yang tidak terkenal mendapatkan pengikut dari Live Broadcast dan berinteraksi dengan mereka setiap hari, sehingga akan terdampak oleh kebijakan baru ini.

Meta menyatakan bahwa persyaratan baru ini tidak hanya berlaku untuk akun publik, tetapi juga akun privat. Hal ini kemungkinan berarti Instagram akan menghentikan kemampuan melakukan Live Broadcast ke hingga tiga teman dekat saja, yang merupakan fitur yang baru saja diluncurkan platform tersebut pada 2024.

(Rahman Asmardika)

      
