Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengapa Bajak Laut Identik dengan Lambang Tengkorak? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |18:07 WIB
Mengapa Bajak Laut Identik dengan Lambang Tengkorak? Ini Penjelasannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Bendera hitam dengan lambang tengkorak merupakan simbol yang lekat dan sering diidentifikasi dengan bajak laut atau perompak. Ikon ini terkenal dalam sejarah pelayaran dunia, terutama pada abad ke-17 dan ke-18, dan tetap populer dengan kemunculannya dalam budaya pop modern.

Namun, tak banyak yang tahu bahwa bajak laut tidak selalu menggunakan bendera tengkorak selama aksi mereka meneror lautan pada masa keemasan pembajakan.

Menurut catatan yang dilansir oleh National Geographic, pada awal masa pembajakan, para bajak laut menggunakan berbagai jenis bendera yang berbeda. Bendera tengkorak, atau yang dikenal sebagai Jolly Roger, mulai digunakan pada akhir abad ke-17.

Desain tengkorak dan tulang bersilang pertama kali tercatat pada tahun 1700, ketika dikibarkan oleh Emanuel Wynn di kapal bajak lautnya. Bendera Jolly Roger dikibarkan sebagai tanda bahwa kapal tersebut adalah kapal bajak laut yang berbahaya dan menimbulkan ketakutan pada kapal sasaran.

Bendera ini juga menegaskan bahwa kapal tersebut adalah milik bajak laut sejati, yang melakukan aksi berisiko yang akan membuat mereka langsung dihukum mati jika tertangkap.

Setelah dikibarkan oleh Wynn, Jolly Roger mulai digunakan oleh bajak laut lain sebagai cara untuk menakut-nakuti kapal-kapal sasaran agar segera menyerah tanpa perlawanan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179550//jammu_dan_kashmir-HV4o_large.jpg
Jammu dan Kashmir Peringati Hari Aksesi dengan India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169648//bendera_one_piece-obY9_large.jpg
Indonesia ke Nepal: Bagaimana Bendera One Piece Menjadi Simbol Protes?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/65/3167351//viral-40rC_large.jpg
Viral! Wisudawan Kibarkan Bendera One Piece di Balik Jubah Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/612/3161719//one_piece-v26F_large.jpg
Apa Sebenarnya Arti Lambang Bendera One Piece yang Viral di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/624/3161208//bendera-k9aE_large.jpg
Daftar 5 Bendera yang Dilarang Berkibar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160344//anggota_komisi_ii_dpr_ri_mardani_ali_sera-5kWD_large.jpg
Soal Bendera One Piece, Legislator Mardani: Jangan Cepat Menghakimi, Ngaji Rasa Dulu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement