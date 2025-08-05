Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Beri Peringatan, Komdigi Bakal Cabut Izin Starlink Jika Jual Perangkat Jelajah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:51 WIB
Beri Peringatan, Komdigi Bakal Cabut Izin Starlink Jika Jual Perangkat Jelajah
Starlink. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali menerbitkan hak labuh (landing right) bagi Starlink, setelah sebelumnya layanan internet berbasis satelit ini dihentikan untuk penambahan pelanggan baru di Indonesia.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan bahwa perpanjangan izin Starlink menggunakan frekuensi E Band. Ini merujuk pada rentang 71–76 GHz dan 81–86 GHz, yang dianggap sesuai untuk komunikasi satelit.

"Jadi, ibarat kita punya toren (air), toren yang kemarin sudah habis untuk sekian pelanggan. Dia menambah lagi satu toren untuk dijual pelanggan baru, supaya nggak mengganggu kinerjanya," kata Wayan di sela peninjauan Cek Kesehatan Gratis Sekolah, di Tangerang, Senin (4/8/2025).

Komdigi memberi peringatan tegas kepada Starlink terkait larangan penjualan perangkat jelajah  atau portable device di Indonesia. Perangkat jelajah yang dimaksud bukan hanya modem biasa, melainkan hardware Starlink seperti kit Starlink Roam atau Starlink Mini yang dirancang untuk digunakan secara portabel, termasuk di kendaraan bergerak seperti mobil atau bus. Penggunaan perangkat tersebut di darat dan kendaraan bergerak tidak diizinkan, kecuali untuk kapal laut dalam batasan tertentu sesuai regulasi

"Kami setiap saat melihat komitmen-komitmen dia, misalnya (perangkat) jelajah kan nggak boleh. Jelajah itu maksudnya ditaruh di mobil, terus mobilnya bergerak dan bisa pakai WiFi di mobil pakai Starlink itu nggak boleh, kecuali di kapal laut itu kita izinkan selama kapal bergerak selama tujuh hari itu boleh," ujar Wayan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181781//menkomdigi_meutya_hafid-65bs_large.jpg
Menkomdigi: 2,4 Juta Konten dan 2,1 Juta Situs Judi Online Diblokir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/16/3181596//ilustrasi-TAyI_large.jpg
Hapus Kesenjangan Digital, Komdigi Klaim 90 Persen Wilayah Indonesia Sudah Terhubung Jaringan 4G
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180831//menkomdigi-xjw9_large.jpg
Cegah Anak Terpapar Konten Negatif, Komdigi Luncurkan Platform Panduan Orang Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180462//foto-OloL_large.jpg
Komdigi Ingatkan Asal Foto di Ruang Publik Bisa Kena UU PDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/16/3180226//ilustrasi-P09V_large.jpg
Percepat Transformasi Digital, Komdigi Ajak Industri Telekomunikasi Bangun Fasilitas Komputasi AI Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179635//komdigi-JXvN_large.jpg
Komdigi Susun Renstra, Targetkan 38 Kota Terkoneksi Internet 1 Gbps pada 2029
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement