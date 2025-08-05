Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pemerintah Buka Lelang Frekuensi 1,4 GHz, Targetkan Internet Stabil 100 Mbps

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |14:05 WIB
Pemerintah Buka Lelang Frekuensi 1,4 GHz, Targetkan Internet Stabil 100 Mbps
Ilustrasi.
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka lelang frekuensi 1,4 GHz yang ditujukan untuk memastikan kecepatan internet tetap (fixed broadband) di Indonesia mencapai 100 Mbps.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa sejauh ini belum diketahui berapa besar minat peserta lelang. Seluruh daftar peminat akan diumumkan pada 11 Agustus 2025.

“Baru akan diketahui peminatnya. Jika melihat jadwal, pemenang lelang kemungkinan diumumkan pada awal Oktober,” ujar Wayan saat ditemui di sela acara Cek Kesehatan Gratis Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Senin (4/8/2025).

Wayan memastikan bahwa dalam proses lelang frekuensi 1,4 GHz, Komdigi akan melakukan pengawasan penuh. Evaluasi administrasi hingga aspek teknis akan diterapkan pada seluruh peserta lelang.

Apabila peserta memenuhi persyaratan yang ditetapkan Komdigi, pemerintah akan meminta komitmen dari operator tersebut. Jika tidak memenuhi komitmen, maka peserta dianggap tidak layak.

“Sesuai target kami, tidak ada yang namanya threshold commitment. Namun penilaian akan mempertimbangkan komitmen tersebut. Misalnya kami menargetkan suatu angka dalam lima tahun, jika komitmen operator di bawah target, maka mereka tidak memenuhi syarat,” jelas Wayan.

 

