Daihatsu Jual 580 Unit Selama GIIAS 2025, Rocky Hybrid Terlaris

JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meraup 580 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Dari jumlah itu, Daihatsu Rocky Hybrid menjadi terlaris.

1. Rocky Hybrid Terlaris

Pada GIIAS 2025, Daihatsu Rocky Hybrid resmi dirilis di Tanah Air. Mobil hybrid pertama Daihatsu di Indonesia itu dibanderol dengan harga di bawah Rp300 juta.

Chief Executive PT Astra International Tbk, Daihatsu Sales Operation, Fredy Handjaja, menyebut dengan kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, konsumen lebih selektif memilih kendaraan.

"Selama GIIAS 2025, kami berhasil mencatatkan total SPK sebanyak 580 unit, khususnya Rocky Hybrid yang mendapat SPK tertinggi 147 unit, disusul Gran Max series sebanyak 134 unit, dan Sigra 123 unit," kata Fredy dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

Ia menyebut, efisiensi dan konsumsi bahan bakar yang hemat merupakan faktor utama yang dibutuhkan saat ini.

Sementara itu, Marketing Director dan Corporate Communication Director PT ADM, Sri Agung Handayani, menjelaskan, khusus Rocky Hybrid, pengunjung mengapresiasi teknologi REAL series hybrid yang sepenuhnya digerakkan motor listrik.

"Hal ini membuat Rocky Hybrid unggul dalam efisiensi bahan bakar, performa akselerasi, dan yang terpenting hadir dengan harga terjangkau di kelasnya," ujarnya.