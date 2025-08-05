Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Atto 1 Meluncur, Hyundai Bakal Bawa Inster?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |17:37 WIB
BYD Atto 1 Meluncur, Hyundai Bakal Bawa Inster?
BYD Atto 1 Meluncur, Hyundai Bakal Bawa Inster? (Dok Hyundai)
A
A
A

JAKARTA - Hyundai Motors Indonesia (HMID) membuka sinyal untuk membawa Inster ke pasar Tanah Air. Hal ini demi menyasar pasar kelas menengah ke bawah.

1. Bawa Masuk Inster?

Chief Operating Officer PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, pihaknya siap menghadirkan model lain yang diposisikan pada segmen serupa seperti Venue. Menurutnya, itu menjadi bagian dari strategi Hyundai dalam menjawab permintaan pasar yang lebih luas.

"Kita lagi masih planning, mungkin ada beberapa produk baru. Ada satu produk yang masih tarik ulur lah tapi nggak di CKD, kita ambil dari CBU dan rasanya itu sangat cocok buat masyarakat Indonesia. Tapi ditunggu aja," kata Frans di arena GIIAS, ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

Frans enggan menyebutkan nama model yang akan meluncur. Namun, clue yang diberikan mengarah pada Hyundai Inster. Itu merupakan sebuah mobil listrik mungil yang telah diperkenalkan secara global beberapa waktu lalu.

"Bukan berarti kita enggak akan masuk ke level bawah atau A-segment. Itu kan dibuktikan saat IIMS lalu, saat kita memperkenalkan Venue. Itu tanda bahwa sebenarnya Hyundai tertarik dengan segmen tersebut," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180465/hyundai_eo-Bjmc_large.jpg
Hyundai Luncurkan Mobil Listrik Murah Harga Rp200 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176451/hyundai_ioniq_5_n-k4Td_large.jpg
Hyundai Ioniq 5 N Mogok, 2 Bulan Terbengkalai di Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173937/hyundai_ioniq_9-5nXB_large.jpg
Hyundai Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162986/hyundai_stargazer_cartenz-2gtb_large.jpg
Hyundai Stargazer Cartenz Raih Most Inspiring MPV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement