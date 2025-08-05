GIIAS 2025, Ini Mobil yang Paling Banyak Dicoba Pengunjung

JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, pada 24 Juli hingga 3 Agustus menyediakan sejumlah unit test drive. Pengunjung memanfaatkan test drive sebagai pertimbangan sebelum memutuskan untuk membeli.

Pada GIIAS 2025, ada sejumlah model yang menjadi primadona. Ini bisa dilihat dari banyaknya pengunjung menjajal mobil tersebut lewat test drive.

1. Mobil Paling Banyak Dicoba Pengunjung GIIAS 2025

Mitsubishi Destinator menjadi mobil dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) paling banyak dijajal pengunjung GIIAS 2025. Selain itu, Aion UT menyabet penghargaan sebagai mobil listrik paling banyak dicoba pengunjung.

Meski begitu, tidak diungkap pasti berapa jumlah pengunjung yang mencoba kedua mobil baru tersebut. Diketahui, GIIAS 2025 menjadi ajang bagi keduanya meluncur ke hadapan publik.

2. Mitsubishi Destinator

Mitsubishi Destinator merupakan SUV premium 7 penumpang. Mobil ini hadir dengan desain gagah.

Soal performa, SUV ini dibekali mesin berkode 4B40 1.500cc MIVEC Turbo. Tenaga yang dihasilkan mencapai 163 ps (120 kW) dan torsi puncak 250 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi CVT (Continuously Variable Transmission).

Mobil ini dilengkapi lima mode berkendara, yaitu Wet yang memberikan stabilitas tinggi saat jalan licin, lalu Tarmac yang menghadirkan respon gesit dan presisi, kemudian Normal untuk berkendara sehari-hari, dan Gravel untuk mengurangi selip di jalan tak beraspal, serta Mud yang memberikan pengendalian kuat di medan berlumpur.

Soal harga, Mitsubishi Destinator ditawarkan dalam tiga varian, yakni GLS dibanderol Rp385 juta, varian Exceed dijual Rp405 juta, dan Ultimate ditawarkan dengan Rp465 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.