HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Nissan Serena e-Power Masih Jadi Andalan di GIIAS 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:53 WIB
Nissan Serena e-Power Masih Jadi Andalan di GIIAS 2025
Nissan Serena e-Power
A
A
A

JAKARTA - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) ikut meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten pada 24 Juli hingga 3 Agustus lalu. Pada ajang tahunan itu, Nissan Serena e-Power masih menjadi andalan. 

Diketahui, pada GIIAS 2025 Nissan meluncurkan X-Trail e-Power with e-4ORCE. Selain model baru itu, Nissan Serena e-Power menarik perhatian pengunjung GIIAS 2025. Mobil MPV tersebut telah dipasarkan sejak Juli 2024

1. Nissan Serena e-Power

Sejak diluncurkan, Head of Sales and Product Planning NMDI, Bima Aristantyo menyebut Serena e-Power mendapat respons positif konsumen. 

"Teknologi e-Power menghadirkan sensasi berkendara seperti mobil listrik tanpa perlu repot mengisi daya eksternal—memberikan solusi elektrifikasi yang relevan dan mudah diadopsi masyarakat Indonesia. 

Ia melanjutkan, pada GIIAS 20245, pihaknya memperkuat posisi Serena e-Power sebagai pilihan keluarga masa kini.

Menurut Bima, Serena e-Power menjadi pilihan menarik di tengah meningkatnya minat terhadap MPV hybrid di Indonesia. 

“Kami melihat segmen MPV, khususnya medium-high, terus menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Serena e-Power hadir untuk mengisi ruang tersebut, memberikan kelapangan khas MPV keluarga, dikombinasikan teknologi elektrifikasi,” tuturnya.

2. Segmen MPV Naik

Segmen MPV masih menjadi primadona di industri otomotif Indonesia. Khusus MPV medium high, penjualannya naik 3,4 persen dari 8,5 persen menjadi 11,9 persen pada paruh pertama 2025. 

 

Telusuri berita ototekno lainnya
