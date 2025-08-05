Spesifikasi dan Tanggal Rilis PS6 Bocor, Harga Kemungkinan Sama dengan PS5

JAKARTA – Spesifikasi dari PlayStation 6 (PS6) dilaporkan telah bocor secara online, lengkap dengan dugaan harga awal hingga waktu perilisannya. Bocoran ini diduga berasal dari presentasi AMD yang bocor ke Sony pada tahun 2023, yang sebaiknya ditanggapi dengan skeptisisme karena beberapa spesifikasinya mungkin telah berubah.

Pada April lalu, sebuah bocoran mengklaim bahwa PS6 akan dirilis bersama konsol rumahan dan portabel saat peluncuran. Kabar terbaru yang disampaikan oleh YouTuber teknologi Moore's Law Is Dead dalam video tanggal 31 Juli tampaknya mengonfirmasi hal ini.

Sumber internal tersebut mengatakan bahwa Sony secara agresif berfokus untuk menjaga harga PS6 tetap rendah, begitu juga konsumsi dayanya. Jika benar, PS6 diperkirakan akan sekitar 50% lebih bertenaga dibandingkan PS5 Pro, dengan kemampuan rasterisasi tiga kali lipat.

Moore's Law Is Dead menjelaskan bahwa PS6 dikabarkan akan memiliki kompatibilitas mundur dengan PS4 dan PS5, serta potensi harga sebesar USD499. Harga tersebut dapat menjadi indikasi bahwa Sony ingin meraih kesuksesan yang sama dengan PS4, yang salah satunya didukung oleh harga lebih rendah dibanding kompetitor saat itu.

Selain PS6, Sony juga dilaporkan sedang mengembangkan perangkat genggam atau portabel yang akan melengkapi konsol ini. Menurut informasi yang bocor, perangkat genggam PS6 akan dilengkapi slot microSD, slot SSD M.2, layar sentuh, getaran haptik, dan mikrofon ganda. Rumor mengenai konsol genggam PS6 juga merinci spesifikasi yang seharusnya bisa mengungguli ROG Xbox Ally X, serta port USB-C dengan kemampuan video out.

Menurut bocoran tersebut, konsol genggam PS6 kemungkinan akan dibanderol antara USD400 dan USD500. Untuk PS6 dan konsol genggam PS6, pembocor mengklaim bahwa Sony akan mulai memproduksi keduanya pada pertengahan 2027, dengan kemungkinan tanggal rilis antara musim gugur 2027 dan awal 2028.

(Rahman Asmardika)