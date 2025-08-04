Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Aman Buka Situs Yandex.com yang Kena Blokir Tanpa Akses VPN

Ahmad Ilham Fahlevi , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |17:05 WIB
Cara Aman Buka Situs Yandex.com yang Kena Blokir Tanpa Akses VPN
Yandex browser.
A
A
A

JAKARTA Yandex Browser merupakan aplikasi peramban atau browser dari Rusia yang dilengkapi dengan fitur-fitur modern dan canggih. Banyak orang mengenal Yandex Browser sebagai "browser Jepang" atau browser anti-pemblokiran karena kemampuannya mengakses situs-situs yang diblokir di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Namun, beberapa ISP mungkin memblokir akses ke website ini sehingga pengguna tidak dapat mengaksesnya secara langsung. Jika kamu mencari metode untuk mengakses Yandex tanpa perlu memasang VPN atau proxy tambahan, berikut solusi yang aman dan cukup mudah untuk diterapkan.

Alasan Utama Yandex Terblokir

Memang bukan hal yang mengherankan ketika beberapa situs diblokir oleh penyedia layanan internet. Ada beberapa faktor yang menyebabkan situs ini diblokir, baik karena kebijakan ISP, pembatasan wilayah (geo-blocking), atau pengaturan DNS default yang tidak memungkinkan akses ke Yandex. Namun, tak perlu risau, berikut langkah-langkah untuk mengatasi pemblokirannya.

Cara-cara Mengatasi Pemblokiran

1. Manfaatkan Aplikasi Resmi Yandex Browser

Metode paling mudah adalah dengan mengunduh Yandex Browser langsung dari Google Play Store atau App Store. Browser ini memiliki sistem integrasi proxy bawaan sehingga dapat mengakses konten yang seringkali dibatasi tanpa memerlukan VPN. Setelah instalasi, kamu hanya perlu masuk dan memanfaatkan fitur pencarian serta video Yandex seperti biasanya.

2. Ganti DNS ke Penyedia Publik

Salah satu cara ampuh yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti DNS standar dengan DNS publik yang lebih aksesibel seperti Google DNS (8.8.8.8 / 8.8.4.4) atau Cloudflare (1.1.1.1). Berikut caranya:

  1. Akses Pengaturan → Privasi & Keamanan → Gunakan DNS Aman
  2. Tentukan penyedia seperti Google atau Cloudflare
  3. Refresh browser, kemudian buka Yandex kembali.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
