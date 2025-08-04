Kemenkomdigi Jamin Koneksi Internet Sekolah Rakyat Akan Kencang Tanpa Kendala

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menjamin koneksi internet untuk Sekolah Rakyat akan berjalan mulus dan kencang tanpa kendala. Pasalnya, operator seluler dan broadband telah memberikan komitmen dalam mendukung program pemerintah ini.

Sebagai informasi, Kemenkomdigi telah menyiapkan koneksi internet berkecepatan tinggi hingga 200 Mbps dalam rangka mendukung Sekolah Rakyat. Tak hanya koneksi berkecepatan tinggi, Kemenkomdigi juga menyiapkan kurikulum keterampilan digital, seperti pengenalan perangkat, coding, etika digital, hingga pemanfaatan platform media sosial.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, Wayantoni, memastikan hingga saat ini tidak ada kendala pada penyediaan internet untuk Sekolah Rakyat. Sebab, sejauh ini sudah ada operator seluler dan broadband yang mendukung di wilayah tersebut.

"Jadi kan dari sampai Juli, ini kan 100 (Sekolah Rakyat) dulu. Teman-teman sudah monitor, sudah melihat. Paling jauh jaraknya hanya 400-an meter dari titik sekolah ke ODP namanya, Optical Distribution Point," ujar Wayan saat ditemui di Tangerang, Senin (4/8/2025).

Soal pembiayaan, Wayan mengungkapkan bahwa hal ini akan didiskusikan bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kemenkomdigi, bersama operator penyedia internet. Ia memastikan bahwa masyarakat akan menerima manfaat besar dari program ini.

"Paling Telkom, tapi lokasi lain juga banyak. Mereka ada operator-operator fixed broadband yang sudah ready juga. Nanti pembiayaannya kan sudah disepakati oleh Kemensos. Jadi tinggal Kemensos datang koordinasi dengan kita, nanti beliau akan pasang," tuturnya.