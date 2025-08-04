Jangan Asal Dorong, Ini Panduan Parkir Paralel untuk Mobil Listrik

JAKARTA – Perkembangan mobil listrik di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan ramah lingkungan ini untuk aktivitas harian mereka, mulai dari bekerja hingga berbelanja.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait mobil listrik adalah kendaraan ini tidak boleh sembarangan didorong jika dalam keadaan mesin mati. Hal ini membuat pemilik mobil listrik kebingungan untuk melakukan parkir paralel apabila area parkir sudah penuh.

Namun, ada cara untuk membuat mobil listrik dapat didorong dalam keadaan darurat. Setiap mobil memiliki fitur yang berbeda sesuai pengembangan produsen. Pada Neta X misalnya, fitur ini terdapat pada apa yang disebut sebagai Towing Mode.

Fitur tersebut dapat diaktifkan melalui pengaturan di head unit, sehingga memudahkan untuk parkir paralel. Teknologi ini dirancang secara user-friendly untuk memaksimalkan fleksibilitas kendaraan saat harus dipindahkan atau disesuaikan posisinya.

"Kehadiran Towing Mode ini menjadi bukti komitmen NETA dalam menghadirkan solusi inovatif yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan pengguna, terutama bagi mereka yang beraktivitas di kota besar dengan mobilitas tinggi," bunyi keterangan Neta.

Untuk mengaktifkan fitur tersebut, berikut panduan mudah bagi pemilik Neta X. Pilih pengaturan pada head unit, lalu pilih menu Neta Saya. Terdapat pilihan Status Kendaraan dan Maintenance Kendaraan, pilih Maintenance Kendaraan, selanjutnya klik Mode Derek atau Towing Mode.