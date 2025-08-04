Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Klik Di Sini, Link dan Cara Download Minecraft Old Version di UpToDown

Ahmad Ilham Fahlevi , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |19:05 WIB
Klik Di Sini, Link dan Cara Download Minecraft Old Version di UpToDown
MInecraft.
A
A
A

JAKARTA - Minecraft merupakan game online sandbox yang akan terus diperbarui oleh developernya, sebagaimana game lain. Namun, kadang kala versi terbaru tidak berfungsi dengan baik pada perangkat lama atau terasa berat saat dimainkan.

Sebagai alternatif nostalgia atau untuk performa yang lebih ringan, versi-versi lama Minecraft dapat menjadi pilihan yang tepat. Dan kini, untungnya platform seperti UpToDown menawarkan berbagai versi lama secara legal, gratis, dan aman untuk diunduh di Android ataupun PC.

Mengapa Memainkan Minecraft Old Version

Versi lama dari Minecraft memberikan pengalaman bermain yang lebih ringan dan dapat digunakan di berbagai perangkat, termasuk perangkat lama. Ideal untuk kamu yang ingin bernostalgia, menggunakan fitur klasik, atau hanya mencari kestabilan pada perangkat dengan spesifikasi rendah.

Di samping itu, fitur yang sederhana memungkinkan pemain lebih berkonsentrasi pada eksplorasi dan kreativitas.

Langkah Mengunduh Minecraft di UpToDown

Berikut cara mengunduh dan menginstall Minecraft di UpToDown: 

  1. Jalankan browser dan kunjungi situs UpToDown.com.
  2. Cari dengan menggunakan kata kunci "Minecraft Old Version".
  3. Tentukan versi yang paling sesuai dengan kebutuhan, contohnya Pocket Edition atau Java Edition yang lama.
  4. Tekan tombol Unduh, tunggu sampai proses selesai.
  5. Pada Android, pastikan fitur Install from Unknown Sources sudah diaktifkan sebelum melakukan instalasi.
  6. Pasang file .APK atau installer Windows, kemudian jalankan aplikasinya.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/16/3174285//minecraft-NxKC_large.jpg
Klik Disini Link Gratis Download Minecraft 1.21.120.24 for Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/16/3167448//minecraft-EKql_large.jpg
Ini Link Gratis dan Cara Download Minecraft 1.21.110.26 APK Versi Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/326/3167162//minecraft-gQ1z_large.jpg
Link Download Minecraft Shaders 1.21.4, Bikin Dunia Minecraft Jadi Keren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/326/3166918//minecraft-rJvh_large.jpg
Link Gratis dan Cara Download Minecraft Story Mode Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/326/3165992//minecraft-zSXp_large.jpg
5 Game Gratis yang Mirip Minecraft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/326/3162552//minecraft-pFos_large.jpg
5 Game Pengganti Roblox yang Tak Kalah Seru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement