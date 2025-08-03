Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cadothy Masuk Indonesia Bawa 3 Perangkat Live Streaming, Termahal Rp30 Juta

Ahmad Ilham Fahlevi , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |11:04 WIB
Cadothy Masuk Indonesia Bawa 3 Perangkat Live Streaming, Termahal Rp30 Juta
Cadothy Masuk Indonesia Bawa 3 Perangkat Live Streaming, Termahal Rp30 Juta (Okezone/Ahmad Ilham Pahlevi)
A
A
A

TANGERANG - Industri live streaming di Indonesia kini berkembang pesat. Kini, ada merek perusahaan baru masuk ke Indonesia yakni Cadothy. Cadothy membawa 3 perangkat live streaming sekaligus.  

1. Tren Live Streaming

Brand Manager Cadothy Indonesia, Chandra, menjelaskan tren live streaming di Indonesia meningkat pesat. Data menunjukkan, ada lebih dari 2,5 juta akun aktif pada 2024 dan diperkirakan mencapai 3,2 juta di akhir 2025.

"Akan tetapi, perkembangan ini disertai sejumlah tantangan seperti konfigurasi yang kompleks, penggunaan energi yang besar, keterbatasan pergerakan, serta kesinambungan kualitas hasil yang tidak terjamin," ujarnya saat peluncuran di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Cadothy hadir dengan membawa tiga produk. Ketiganya adalah Amaze 5 Pro, iBig 5S, dan Console Pad. 

1. Cadothy Amaze 5 Pro

Amaze 5 dilengkapi kamera 50 MP, layar 10,5 inci, RAM 12 GB, serta baterai 10.000 mAh. 

Amaze 5 Pro dibekali prosesor Snapdragon QCS8250 dan sistem pendingin. Perangkat ini dapat menyokong siaran hingga 72 jam tanpa henti di 4 platform sekaligus. 

Untuk harganya, Amaze 5 Pro dibanderol Rp30 juta.

2. Cadothy iBig 5S

Cadothy iBig 5S dibekali layar 8 inci FHD+, sensor Sony 50 MP, dan mixer audio bawaan. iBig memiliki desain kompak dengan berat 1,76 kg. 

Untuk harganya, iBig 5S dibanderol Rp18,5 juta. 

 

Halaman:
1 2
      
