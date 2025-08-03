Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2026 Tetap Digelar di BSD atau Pindah ke PIK 2?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |19:10 WIB
GIIAS 2026 Tetap Digelar di BSD atau Pindah ke PIK 2?
GIIAS 2026 Tetap Digelar di BSD atau Pindah ke PIK 2? (Okezone/Erha A Ramadhoni)
TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) dikabarkan menggunakan venue baru mulai tahun depan. Disebutkan pameran berskala internasional itu akan pindah dari BSD, Tangerang, ke PIK (Pantai Indah Kapuk) 2.

1. Tetap di BSD atau Pindah ke PIK 2?

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyadari ICE BSD yang sudah menjadi tempat penyelenggaraan GIIAS sejak 2015, sudah sesak. Itu karena banyak brand baru yang hadir di Indonesia dan pesertanya bertambah setiap tahun.

Diketahui, saat ini sedang dibangun sebuah arena baru di PIK 2, dengan nama NICE (Nusantara International Convention Exhibition). Venue tersebut dikabarkan memiliki luas 40 hektar dan dirancang memiliki ruang pameran sebanyak 11 Hall.

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan peserta pameran GIIAS mengenai arena yang digunakan tahun depan. Dalam satu pekan ke depan akan diumumkan GIIAS tetap di BSD atau pindah ke PIK 2.

"Kami sedang mempelajari kemungkinan itu, kami mendapat banyak masukan, baik dari teman-teman wartawan, peserta, dan pengunjung. Kami membuat kuesioner segala macam, kita akan lihat. Tapi kalau semua masih cinta daerah ini, kita akan pertahankan daerah ini," kata Nangoi di arena GIIAS 2025, ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (2/8/2025).

Nangoi menuturkan, akan ada dampak dari kedua opsi mengenai GIIAS tahun depan. Oleh sebab itu, keputusannya harus dipertimbangkan dari berbagai pihak.

"Kalau seandainya saya pertahankan di sini, pasti ada pertimbangan positif. Kalau pindah, juga ada pertimbangan positif. Kami masih menggodoknya sampai sekarang," tuturnya.

 

