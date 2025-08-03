Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tekan Emisi Gas Buang, Fuso Dukung Transisi Euro 4

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |19:05 WIB
Tekan Emisi Gas Buang, Fuso Dukung Transisi Euro 4
Tekan Emisi Gas Buang, Fuso Dukung Transisi Euro 4 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - Demi mengurangi emisi gas buang, pemerintah menerapkan standar Euro 4. Hal ini menekan polusi demi udara lebih bersih. 

Standar Euro 4 ini juga berlaku untuk kendaraan niaga. Di beberapa negara bahkan ada yang telah standar Euro 5.

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia, menggelar edukasi terkait hal ini. 

Fuso mengedukasi serta merangkul konsumen fleet terhadap informasi produk, layanan purna jual, serta implementasi teknologi-teknologi terbaru yang dimiliki Mitsubishi Fuso dalam program VIP Fleet Customer Training 2025 pada 28 Juli hingga 1 Agustus 2025. 

“Penerapan Euro 4 adalah bagian dari komitmen kami dalam mendukung regulasi pemerintah menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Kami memahami transisi ke teknologi EURO 4 memerlukan adaptasi," ucap Sudaryanto di arena GIIAS 2025.

Karena itu, pihaknya memberikan edukasi dan memastikan seluruh mitra memiliki pemahaman yang tepat dan menyeluruh terhadap teknologi ini.

Program ini dihadiri 20 peserta dari 14 perusahaan fleet yang merupakan konsumen Mitsubishi Fuso dan memiliki sekitar 50 unit kendaraan EURO 4. Para peserta terdiri atas mekanik, pemilik perusahaan, serta pihak yang langsung terlibat dalam perawatan dan pengelolaan armada. 

Peserta dibekali materi mengenai lini produk Canter dan Fighter X, termasuk pelatihan perawatan, serta praktik engine semi overhaul untuk kedua model tersebut. 

 

