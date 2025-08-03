Daftar Lengkap Mobil dan Motor Terbaik di GIIAS 2025

Ini Daftar Mobil dan Motor Terbaik di GIIAS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, resmi ditutup melalui seremoni yang dilakukan, pada Sabtu (2/8/2025). Ajang ini juga memberikan penghargaan terhadap mobil dan motor terbaik selama pameran.

1. GIIAS 2025

Sebagai informasi, GIIAS 2025 diikuti lebih dari 60 brand yang membuatnya menjadi terbesar dalam sejarah. Selain itu, pameran diikuti lebih dari 120 merek dari industri pendukung yang berada di Hall 11 dan tersebar di selasar Hall 1-10.

Ketua III Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Rizwan Alamsjah, menyampaikan GIIAS 2025 mencatatkan lonjakan jumlah pengunjung dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pengunjung GIIAS 2025 hingga hari ke-10 sudah melampaui pengunjung tahun lalu. Maka kami yakin, angkanya akan mengalami kenaikan," kata Rizwan di arena GIIAS 2025, Sabtu (2/8/2025).

Banyaknya jumlah pengunjung membuat pihak penyelenggara harus lebih bekerja keras dalam melakukan penilaian dalam memberikan penghargaan. Ini lantaran hal tersebut juga ditentukan berdasarkan masukan dari pengunjung GIIAS 2025.

Berikut daftar mobil dan motor terbaik di GIIAS 2025:

Mobil

- Favourite Passenger Car SUV: BMW X3

- Favourite Passenger Car MPV: Hyundai Stargazer Cartenz

- Favourite Passenger Car Crossover: Suzuki Fronx

- Favourite Passenger Car Sedan: Ford Mustang

- Favourite Passenger Car Hatchback: Mini – 3 Door Cooper S

- Favourite Electric Vehicle: Mercedes-Benz EQE 350 SUV

- Favourite Hybrid Vehicle: Chery Tiggo Cross CSH

- Favourite Commercial Vehicle Truck: Isuzu Giga FVM

- Favourite Commercial Vehicle Bus: Tentrem Sejahtera – Avante D2 Double Decker

- Favourite Special Exhibit Commercial Vehicle: UD Truck – New Quester GWE 350 6x4 T Escot

- Special Exhibit Car: BYD – Yangwang U9

- Special Concept Car:Honda – Super EV Concept

- Most Driven Car (ICE): Mitsubishi – Destinator

- Most Driven Electric Vehicle: GAC Aion – UT