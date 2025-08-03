Bukan Mobil Listrik, Tank 300 Diesel Model Terlaris GWM di GIIAS 2025

(Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - GWM Indonesia membawa sejumlah model kendaraan dengan beragam powertrain, mulai dari pembakaran internal, hybrid, dan listrik pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang. Dari semuanya, ternyata Tank 300 diesel menjadi model dengan catatan surat pemesanan kendaraan (SPK) terbanyak.

1. SPK GIIAS 2025

Hingga hari terakhir penyelenggaraan GIIAS 2025, GWM mencatat hampir 400 unit kendaraan dipesan. Jumlah itu meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan total pemesanan GWM di GIIAS tahun sebelumnya.

Dari total pemesanan tersebut, sekitar 58% merupakan pemesanan untuk Tank 300 Diesel, disusul mobil listrik Ora 03 sebesar 25%.

Jumlah SPK itu selaras dengan survei terhadap ratusan responden. Tank 300 Diesel dipilih 27% responden. Posisi berikutnya ditempati Tank 300 HEV dan Ora 03 BEV (masing-masing 22%), diikuti oleh Haval Jolion HEV (12%), Tank 500 HEV (11%), dan Haval H6 (6%).

Strategy & Marketing Director GWM Indonesia, Martina Danuningrat, mengatakan partisipasi GWM di GIIAS 2025 mengusung pesan dan strategi global.

"All Scenarios, All Powertrains, All Users. Kami memahami inovasi bukanlah pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar. Karena itu, GWM menghargai keberagaman kebutuhan konsumen," ucapnya.