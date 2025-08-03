Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Kantongi 4.250 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlaris

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |16:36 WIB
Toyota Kantongi 4.250 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlaris
Toyota Kantongi 4.250 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlaris (Fadli Ramadan)
A
A
A

TANGERANG - Toyota mengklaim mencatatkan pencapaian positif dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Toyota mencatatkan 4.250 unit pesanan atau SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) selama 8 hari penyelenggaraan GIIAS 2025. 

1. SPK di GIIAS 2025

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily, mengatakan pencapaian tersebut sama seperti tahun lalu. Ini membuktikan, masyarakat Indonesia masih menaruh kepercayaan terhadap Toyota di tengah daya beli yang sedang lesu.

"Kami masih sangat bersyukur karena di tengah kondisi market yang cukup menantang, masyarakat Indonesia masih menaruh kepercayaan terhadap Toyota. SPK di GIIAS relatif sama seperti tahun lalu. Selama delapan hari, penjualan mobil tembus 4.250 unit," kata Ernando di arena GIIAS 2025, ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (2/8/2025).

Ia mengungkapkan, Innova Zenix Hybird menjadi model terlaris sepanjang GIIAS 2025. Ini membuktikan pasar kendaraan elektrifikasi semakian berkembang di Indonesia, terlebih ada banyak brand yang bermain di segmen tersebut.

2. Innova Zenix Hybrid Terlaris

"Kontributor utama adalah Innova Hybrid, sekitar 25 persen dari total pencapaian. Dari perolehan SPK tersebut, komposisi elektrifikasinya itu 34 persen atau kalau dibandingkan tahun lalu meningkat 7 persen," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
