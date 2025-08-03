Soal Mobil Listrik, Hyundai Sebut Konsumen di Daerah Belum Terjangkau

TANGERANG - Saat ini banyak mobil listrik dengan harga murah di pasarkan di Indonesia. Namun, Hyundai melihat mobil listrik murah tersebut belum bisa menjangkau konsumen daerah.

1. Mobil Listrik Murah

Persaingan mobil listrik dengan harga terjangkau makin sengit. Hal ini setelah BYD meluncurkan Atto 1 pada GIIAS 2025. Mobil listrik itu dijual mulai Rp195 juta.

Mobil dengan harga di bawah Rp200 juta memberi peluang bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan baru. Tapi, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, diyakini belum tertarik dengan mobil listrik.

"Kita tidak bisa memaksakan, EV harus diterima di Papua misalnya. Atau di Kalimantan sekalipun, walaupun pasokan listriknya lebih besar dibandingkan Jawa," kata Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto, di arena GIIAS 2025, Jumat (1/8/2025).

Ia menyebutkan, infrastruktur kendaraan listrik saat ini masih menjadi penghambat adopsi mobil listrik di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, Frans mengungkapkan, kendaraan hybrid menjadi solusi tepat untuk masyarakat daerah saat ini.

"Dari Hyundai arahannya kita punya tiga powertrain. Combustion (mobil konvensional), hybrid, dan EV. Tentu itu juga masih mempertimbangkan hidrogen," tuturnya.

Hyundai dikatakan selalu berusaha untuk menghadirkan mobil listrik sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu, Frans memastikan pihaknya akan berusaha memasarkan mobil dengan harga lebih terjangkau.