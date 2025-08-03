Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Soal Mobil Listrik, Hyundai Sebut Konsumen di Daerah Belum Terjangkau

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |16:20 WIB
Soal Mobil Listrik, Hyundai Sebut Konsumen di Daerah Belum Terjangkau
Soal Mobil Listrik, Hyundai Sebut Konsumen di Daerah Belum Terjangkau (Jovita )
A
A
A

TANGERANG - Saat ini banyak mobil listrik dengan harga murah di pasarkan di Indonesia. Namun, Hyundai melihat mobil listrik murah tersebut belum bisa menjangkau konsumen daerah.

1. Mobil Listrik Murah

Persaingan mobil listrik dengan harga terjangkau makin sengit. Hal ini setelah BYD meluncurkan Atto 1 pada GIIAS 2025. Mobil listrik itu dijual mulai Rp195 juta. 

Mobil dengan harga di bawah Rp200 juta memberi peluang bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan baru. Tapi, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, diyakini belum tertarik dengan mobil listrik.

"Kita tidak bisa memaksakan, EV harus diterima di Papua misalnya. Atau di Kalimantan sekalipun, walaupun pasokan listriknya lebih besar dibandingkan Jawa," kata Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto, di arena GIIAS 2025, Jumat (1/8/2025).

Ia menyebutkan, infrastruktur kendaraan listrik saat ini masih menjadi penghambat adopsi mobil listrik di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, Frans mengungkapkan, kendaraan hybrid menjadi solusi tepat untuk masyarakat daerah saat ini.

"Dari Hyundai arahannya kita punya tiga powertrain. Combustion (mobil konvensional), hybrid, dan EV. Tentu itu juga masih mempertimbangkan hidrogen," tuturnya.

Hyundai dikatakan selalu berusaha untuk menghadirkan mobil listrik sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu, Frans memastikan pihaknya akan berusaha memasarkan mobil dengan harga lebih terjangkau.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167187/giias_surabaya-JTLr_large.jpg
Jumlah Pengunjung GIIAS Surabaya 2025 Turun Dibandingkan Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/52/3166449/nissan_x_trail_e_power-suZn_large.jpg
Nissan X-Trail e-Power Diperkenalkan di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166028/tank_300_diesel_dan_ora_03_meluncur_di_giias_surabaya_2025-kqOp_large.jpg
GWM Tank 300 Diesel dan Ora 03 Meluncur di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165986/baic_bj30_hybrid_di_giias_surabaya_2025-GFIA_large.jpg
Ramaikan GIIAS Surabaya 2025, BAIC Kenalkan BJ30 Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165962/suzuki_carry_warna_baru-H37O_large.jpg
GIIAS Surabaya 2025, Suzuki Carry Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/52/3164135/suzuki_fronx-vzHS_large.jpg
Fronx Jadi Andalan Suzuki di GIIAS 2025, Kontribusi Penjualan 38 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement