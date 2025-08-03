Lepas Pilih Indonesia Jadi Tempat Ekspansi Perdana, Ini Alasannya

TANGERANG - Brand otomotif asal China di Tanah Air kian bertambah setelah kehadiran Lepas. Lepas yang merupakan sub brand dari Chery Group resmi meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten.

1. Ekspansi ke Indonesia

Indonesia menjadi debut Lepas di panggung global. Ada sejumlah alasan Lepas memilih Indonesia menjadi negara pertama dalam ekspansinya.

"Saya pikir Indonesia adalah salah satu dari negara terbesar dan otomotif yang paling dinamik di Asia Tenggara," ujar Deputy Country Manager of Lepas Indonesia, Ricky He, di arena GIIAS 2025, Sabtu (2/7/2025).

Ia juga menyoroti populasi muda di Indonesia. Hal ini menjadi pasar potensial bagi Lepas.

"Jadi, dengan populasi muda dan dengan kekuatan penjualan, saya pikir itu adalah pilihan pertama," tuturnya.

Ricky juga mengungkapkan kehadirannya pada ajang GIIAS 2025. Menurutnya, GIIAS 2025 merupakan pameran bergengsi.

"Saya pikir ini adalah peluang yang hebat bagi kami untuk berhubungan dengan pelanggan, memperkenalkan kendaraan kami kepada mereka," kata Ricky.

2. Kenalkan 3 Model

Pada GIIAS 2025, Lepas memperkenalkan ketiga model andalannya, yaitu L8, L6, dan L4. Dari ketiga model ini, Lepas L8 akan menjadi model pertama yang meluncur pada akhir 2025.