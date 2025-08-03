Destinator Jadi Motor Penjualan Mitsubishi di GIIAS 2025

TANGERANG - Mitsubishi Destinator resmi meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Penjualan SUV 7 seater pada pameran tahunan tersebut melebihi target yang ditetapkan.

1. Destinator di GIIAS 2025

Pada GIIAS 2025, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menargetkan penjualan Destinator mencapai 1.000 unit. Hingga 10 hari pameran, penjualan telah melebihi target.

"Sekarang sudah lebih dari 100% SPK untuk Destinator," ujar General Manager of Marketing Communication & PT MMKSI Intan Vidiasari di arena GIIAS 2025, Sabtu (2/8/2025).

Sementara untuk model lainnya, ada yang telah mencapai target yang ditetapkan dan ada yang belum tercapai.

"Misalnya mostly ada Pajero itu sudah mencapai lebih dari 60% dari target, Xpander sudah mencapai targetnya," ucapnya.

Melihat data ini, Destinator menjadi motor penjualan MMKSI pada GIIAS 2025. Dari target yang ditetapkan, Destinator ungguli Xpander. Padahal, Xpander selama ini menjadi tulang punggung Mitsubishi di Indonesia.

Dari pengamatan, unit Destinator yang dipamerkan kerap menjadi sasaran pengunjung GIIAS 2025 yang ingin melihat lebih dekat. SUV 7 seater itu tak pernah sepi dihampiri pengunjung GIIAS 2025.

Mitsubishi Destinator (Okezone)

Pada gelaran GIIAS 2025, MMKSI menargetkan 3.300 SPK. Hingga Sabtu, target tersebut hampir tercapai. Intan pun meyakini target penjualan tercapai.

"Jadi mostly 80% dari total target SPK 3.300 di GIIAS 2025. Tahun lalu 3.200 SPK. Sekarang sudah penuh banget meja di sini, jadi optimis target 3300 dapat tercapai sampai dengan besok Minggu (3/8/2025)," tuturnya.

Secara keseluruhan, Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita menyebut, pihaknya menargetkan dapat menjual 10 ribu unit Destinator hingga Maret 2026.