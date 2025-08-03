Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

2 Mobil Baru MG Debut di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |12:33 WIB
2 Mobil Baru MG Debut di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya
2 Mobil Baru MG Debut di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya (Okezone)
A
A
A

TANGERANG - MG Motor Indonesia membawa 2 model baru ke Tanah Air pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang. Keduanya baru pertama kali dipamerkan di Indonesia. 

Kedua model tersebut adalah MG S5 EV dan MG New ZS. MG S EV merupakan 
SUV listrik murni generasi baru. Sementara MG New ZS, generasi terbaru dari SUV kompak. 

Keduanya merupakan model global yang sebelumnya diperkenalkan di ajang Auto Shanghai
2025. Kini keduanya dipersiapkan untuk meluncur di Indonesia.

“Kehadiran MG S5 EV dan MG New ZS di GIIAS 2025 menjadi langkah awal kami dalam
memperkenalkan dua model global terbaru yang dirancang untuk pasar Indonesia,” ucap CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, di arena GIIAS 2025.

1. MG S5 EV

MG S5 EV merupakan SUV listrik terbaru dari MG yang memadukan performa tinggi dengan
efisiensi khas kendaraan listrik generasi baru. MG S5 EV dibangun di atas Modular Scalable Platform (MSP) yang khusus dirancang untuk kendaraan listrik murni MG. 

MG S5 EV mampu menempuh jarak lebih dari 500 kilometer (NEDC) dalam satu kali pengisian daya penuh. 

Untuk keselamatannya, MG S5 EV meraih predikat bintang 5 pada Euro NCAP. SUV listrik MG ini pun telah diluncurkan di berbagai negara di belahan dunia, seperti China,  Inggris, negara-negara Uni Eropa, Singapura, hingga Malaysia.

 

