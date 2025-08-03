Tekan Risiko Kecelakaan Kendaraan Berat, Astra UD Trucks Rawat Armada BBM

TANGERANG - Sektor transportasi darat, terutama armada niaga, masih menghadapi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, lebih dari 35% kecelakaan kendaraan berat disebabkan kendala teknis dan kurangnya perawatan berkala.

1. Kecelakaan Kendaraan Berat

Sementara itu, biaya logistik Indonesia masih menyumbang 23% dari PDB. Angka ini hampir dua kali lipat dari rata-rata global.

Sektor energi seperti angkutan BBM menjadi salah satu sektor paling kritikal. Itu karena angkutan tersebut membutuhkan dukungan pemeliharaan armada secara sistemik dan berbasis standar pabrikan.

2. Rawat Truk Tangki

Terkait hal ini, Astra UD Trucks dan PT Patra Logistik menjalani kerja sama dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Kerjasama ini terkait layanan General Maintenance untuk armada mobil tangki bahan bakar.

Astra UD Trucks akan menyediakan layanan pemeliharaan preventif dan korektif. Hal ini meliputi free service, kontrak pemeliharaan komponen kritikal, serta dukungan teknis dan darurat 24/7 yang dijalankan melalui layanan UD Workshop, UD Mobile Service, dan UD On-Site Service.

“Lewat kolaborasi ini, kami ingin membuktikan pemeliharaan berbasis standar ATPM dan teknologi digital adalah jawaban terhadap tantangan logistik hari ini,” ujar Chief Operating Officer Astra UD Trucks, Bambang Widjanarko.