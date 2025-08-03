Pengunjung GIIAS 2025 Diklaim Naik, Total Transaksinya Masih Rahasia

TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, ditutup secara simbolis, pada Sabtu (2/8/2025). Pada seremoni penutupan, pihak penyelenggara mengklaim angka pengunjung meningkat dibandingkan tahun lalu.

1. Jumlah Pengunjung Diklaim Naik

Ketua III Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Rizwan Alamsjah, mengatakan jumlah pengunjung GIIAS 2025 melonjak. Namun, ia tak menyebut angka pastinya masih dihitung.

"Pengunjung GIIAS 2025 hingga hari ke-10 sudah melampaui pengunjung tahun lalu. Maka kami yakin, angkanya akan mengalami kenaikan," kata Rizwan dalam seremoni penutupan GIIAS 2025, di ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (2/8/2025) malam.

Ia juga enggan mengungkap jumlah transaksi selama 10 hari pameran GIIAS 2025 berlangsung. Namun, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap jumlahnya sama seperti tahun lalu.

"Meski transaksi bukan target kami di GIIAS, namun kami menerima laporan peserta ada yang naik dan turun. Kami harapkan transaksinya sama kayak tahun lalu," ujarnya.

Sebagai informasi, GIIAS 2025 digelar mulai, Kamis (24/7/2025), yang merupakan VIP Day. Seremoni penutupan digelar satu hari sebelum pameran berakhir atau setiap hari Sabtu malam.