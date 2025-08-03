Ingin Beli Hero dengan Diamond? Ketahui Dulu 5 Hero yang Paling Worth It!

JAKARTA - Bermain Mobile Legends tanpa memiliki hero andalan tentu membuat pengalaman push rank menjadi kurang maksimal. Apalagi di patch terbaru, ada banyak hero yang kembali mendominasi meta dan sangat layak untuk dimiliki. Salah satu cara tercepat untuk mendapatkan hero-hero tersebut adalah dengan membeli menggunakan diamond.

Namun, sebelum Anda memutuskan untuk membeli, ada baiknya mengetahui hero mana yang benar-benar layak dibeli. Jangan sampai diamond yang telah dibeli dengan susah payah justru digunakan untuk hero yang kurang relevan di meta saat ini.

Simak daftarnya dan pastikan Anda mengambil keputusan yang tepat!

5 Hero yang Paling Worth It untuk Dibeli dengan Diamond

Sebelum menghabiskan diamond hasil top up ML, penting bagi Anda untuk mengetahui hero mana saja yang memiliki kontribusi tinggi dalam permainan, baik di mode ranked maupun classic. Berikut adalah lima hero yang sangat direkomendasikan untuk dibeli:

1. Fredrinn – Tank Fighter Serba Bisa