HOME OTOTEKNO TECHNO

Terdampak Tarif Trump, Harga Nintendo Switch Bakal Naik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |15:09 WIB
Terdampak Tarif Trump, Harga Nintendo Switch Bakal Naik
Terdampak Tarif Trump, Harga Nintendo Switch Bakal Naik (Ilustrasi/Dok Nintendo)
JAKARTA - Nintendo berencana menaikkan Nintendo Switch original per 3 Agustus 2025. Nintendo menyebut kenaikan harga ini terkait dengan kondisi pasar. 

1. Harga Nintendo Switch Naik

Kondisi pasar yang disebut Nintendo kemungkinan besar merujuk pada tarif yang akan diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Produk yang harganya bakal naik termasuk Nintendo Switch — Model OLED, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, dan aksesori Nintendo Switch tertentu. 

Produk Nintendo lainnya, termasuk aksesori Nintendo Switch 2 tertentu, amiibo tertentu, dan Nintendo Sound Clock: Alarmo harganya juga akan naik. 

Harga barunya belum diketahui. Saat ini, Nintendo Switch original dijual seharga 299,99 dolar AS atau sekitar Rp4,8 jutaan. Sementara model OLED seharga 349,99 dolar AS atau sekitar Rp5,7 juta. 

Nintendo mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan harga di masa mendatang untuk Nintendo Switch 2, yang dijual seharga 450 dolar AS. 

"Harga untuk sistem Nintendo Switch 2, game fisik dan digital Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2, serta keanggotaan Nintendo Switch Online, akan tetap tidak berubah saat ini," tulis Nintendo dalam unggahan pengumumannya, melansir Tech Crunch, Minggu (3/8/2025). 

 







