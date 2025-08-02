Aneh, Akun Resmi Apple Promosikan Ponsel Saingan: Samsung Galaxy Z Flip7

JAKARTA – Sebuah kejadian mengejutkan dan menarik terpantau di Weibo, media sosial yang mirip dengan X di China. Akun resmi Apple di platform tersebut secara tidak sengaja membagikan video promosi ponsel lipat dari pesaing terbesarnya—Samsung Galaxy Z Flip7. Kejadian ini dengan cepat menarik perhatian, baik dari penggemar maupun pesaing.

Dilansir dari Gizmochina, postingan tersebut, yang sempat muncul di akun terverifikasi Apple, menampilkan trailer yang memperlihatkan ponsel lipat bergaya clamshell generasi terbaru dari Samsung. Meskipun video tersebut dihapus tak lama kemudian, tangkapan layar dan rekaman layarnya telah tersebar di media sosial, memicu kebingungan dan beragam lelucon di dunia maya.

Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa kesalahan tersebut mungkin berasal dari agensi eksternal yang menangani konten pemasaran untuk kedua merek tersebut. Teorinya sederhana: seseorang mengunggah berkas yang salah, dan berkas tersebut langsung tayang sebelum diperiksa ulang. Dengan Apple dan Samsung yang memiliki kehadiran besar di China, hubungan vendor bersama bukanlah hal yang jarang terjadi—tetapi kesalahan seperti ini jarang terungkap ke publik.

Penjelasan lain, yang dikemukakan oleh MacRumors, menyebutkan bahwa masalah ini mungkin bukan berasal dari pihak Apple atau agensi pemasaran mana pun. Sebaliknya, bug di platform Weibo dapat menyebabkan video tersebut tampil di tempat yang tidak semestinya, menampilkan konten dari akun lain, bukan konten yang ingin diunggah Apple.