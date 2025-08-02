Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Aneh, Akun Resmi Apple Promosikan Ponsel Saingan: Samsung Galaxy Z Flip7

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |18:58 WIB
Aneh, Akun Resmi Apple Promosikan Ponsel Saingan: Samsung Galaxy Z Flip7
Akun resmi Apple megiklankan Galaxy Z Flip7.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah kejadian mengejutkan dan menarik terpantau di Weibo, media sosial yang mirip dengan X di China. Akun resmi Apple di platform tersebut secara tidak sengaja membagikan video promosi ponsel lipat dari pesaing terbesarnya—Samsung Galaxy Z Flip7. Kejadian ini dengan cepat menarik perhatian, baik dari penggemar maupun pesaing.

Dilansir dari Gizmochina, postingan tersebut, yang sempat muncul di akun terverifikasi Apple, menampilkan trailer yang memperlihatkan ponsel lipat bergaya clamshell generasi terbaru dari Samsung. Meskipun video tersebut dihapus tak lama kemudian, tangkapan layar dan rekaman layarnya telah tersebar di media sosial, memicu kebingungan dan beragam lelucon di dunia maya.

Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa kesalahan tersebut mungkin berasal dari agensi eksternal yang menangani konten pemasaran untuk kedua merek tersebut. Teorinya sederhana: seseorang mengunggah berkas yang salah, dan berkas tersebut langsung tayang sebelum diperiksa ulang. Dengan Apple dan Samsung yang memiliki kehadiran besar di China, hubungan vendor bersama bukanlah hal yang jarang terjadi—tetapi kesalahan seperti ini jarang terungkap ke publik.

Penjelasan lain, yang dikemukakan oleh MacRumors, menyebutkan bahwa masalah ini mungkin bukan berasal dari pihak Apple atau agensi pemasaran mana pun. Sebaliknya, bug di platform Weibo dapat menyebabkan video tersebut tampil di tempat yang tidak semestinya, menampilkan konten dari akun lain, bukan konten yang ingin diunggah Apple.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180879//iphone_18_pro-LSpa_large.jpg
iPhone 18 Pro Dikabarkan Tak Punya Warna Hitam, Ini Penggantinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179522//iphone_air-fxZc_large.jpg
Apple Kurangi Kapasitas Produksi iPhone Air Hingga 80 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179341//qris-aA59_large.jpg
Perluas Pembayaran QRIS Tap, BI Dekati Apple
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178808//ilustrasi-HK4V_large.jpg
Apple Dilaporkan Siapkan Ponsel Lipat Gaya Clamshell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/16/3178309//ilustrasi-DeFn_large.jpg
Tak Perlu Lagi Teknisi, Apple Kini Pelajari AI untuk Perbaiki Bug Perangkat Lunak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/16/3178272//iphone_air-h4x6_large.jpg
Penjualan Kurang Memuaskan, Apple Akan Pangkas Produksi iPhone Air 1 Juta Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement