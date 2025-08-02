Samsung Galaxy Z Fold7 Pecahkan Rekor Pre-Order

JAKARTA – Samsung Galaxy Fold7 yang baru saja dirilis tampaknya meraih kesuksesan besar, yang terlihat dari angka pre-order yang telah dirangkum. Berdasarkan laporan terbaru, Samsung Galaxy Z Fold7 telah memecahkan rekor pre-order di Amerika Serikat (AS).

Dilansir GSM Arena, Samsung mencatat jumlah pre-order tertinggi untuk perangkat lipat bergaya buku. Pre-order melonjak lebih dari 25% dibandingkan tahun lalu secara keseluruhan, sementara mitra operator mencatat lonjakan kumulatif yang lebih besar, yaitu 60%, untuk Fold7 dan Flip7.

Duo ini mulai tersedia minggu lalu, dan pada minggu pertama ketersediaannya, jumlah pesanan terus melampaui generasi sebelumnya dengan selisih lebih dari 25%. Fold7 bahkan mengungguli pendahulunya, Fold6 hingga hampir 50%.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan MX Product Marketing Senior Manager, Samsung Electronics Indonesia Verry Octavianus yang mengatakan bahwa animo pre-order untuk Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7 sangat tinggi. Verry membandingkan kenaikan pre-order ini dengan seri-seri foldable Samsung sebelumnya, yang kerap naik dari tahun ke tahun.

“Kali ini foldable (seri) 7 itu kenaikannya, animonya sangat-sangat luar biasa, baik dari global maupun dari Indonesia,” kata Verry kepada media pada acara The First Galaxy AI Live Creation di PIK, Rabu, 30 Juli 2025.

Samsung memberikan sejumlah peningkatan berarti pada Galaxy Z Fold7 dibandingkan pendahulunya. Tak hanya desain yang lebih ramping dan ringan, Z Fold7 juga mendapat peningkatan dari segi performa.