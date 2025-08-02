Menjajal Lansung Pengalaman Jadi Pengunjung Eksklusif GIIAS 2025, Diantar Mitsubishi Destinator

JAKARTA – Berkunjung ke Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD City, Tangerang, bisa dilakukan dengan berbagai moda transportasi. Salah satu pengalaman yang bisa didapatkan adalah menjadi pengunjung prioritas.

Layanan penumpang prioritas ke GIIAS 2025 diberikan oleh Mitsubishi menggunakan Destinator. Pengunjung bisa memanfaatkan layanan ini apabila menjadi penumpang Garuda Indonesia.

Penumpang dapat diantar langsung ke arena GIIAS 2025 dan masuk ke area pameran dengan mendapatkan tiket gratis. Hal ini berkat kerja sama antara Mitsubishi dan Garuda Indonesia dalam memberikan pengalaman eksklusif.

Redaksi Okezone mendapat kesempatan menjadi penumpang prioritas Mitsubishi Destinator. Namun, pengalaman ini dirasakan melalui test drive dari area ICE BSD City, Tangerang, berkeliling sekitar BSD, lalu kembali ke ICE.

Saat duduk di kursi baris kedua, kesan elegan langsung terasa dengan jok yang dibalut material kulit sintetis. Tersemat juga meja lipat yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau sekadar menonton video di smartphone.

Kesan lapang juga terasa, memberikan kenyamanan saat menjadi penumpang. Ruang kaki cukup luas sehingga tubuh dengan tinggi 165 cm merasa sangat nyaman, bahkan saat jok dimajukan untuk memberi ruang kaki lebih besar di kursi baris ketiga.

Kabin Destinator terasa luas berkat atap tinggi dan garis plafon yang memanjang. Pencahayaan ambient lembut menambah kesan elegan, seolah mengundang Anda berlama-lama menikmati setiap detail desain interior.

Meski jarak uji coba hanya sekitar satu hingga dua kilometer, Destinator membuktikan kenyamanan sebagai prioritas utama. Sistem suspensi canggih meredam getaran jalan meski permukaan aspal sedikit bergelombang.