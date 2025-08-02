Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Atto 1 Tantang Pasar LCGC, Ini Respons Daihatsu

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |17:29 WIB
BYD Atto 1 Tantang Pasar LCGC, Ini Respons Daihatsu
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Kehadiran BYD Atto 1 yang dibanderol dengan harga mulai Rp195 juta menyentak pasar otomotif Indonesia. Pasalnya, label harga mobil listrik itu beririsan dengan segmen Low Cost Green Car (LCGC), yang didominasi oleh pemain lama.

Terkait kehadiran BYD Atto 1, Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Tbk., Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), Tri Mulyono, mengatakan pihaknya masih mempelajari bagaimana permintaan konsumen terhadap mobil listrik.

Seperti diketahui, LCGC hadir untuk menjangkau konsumen pertama atau mereka yang baru beralih dari sepeda motor ke mobil. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah konsumen tersebut lebih memilih mobil listrik.

"Kita masih melihat adopsi atau acceptance (penerimaan) dari (kendaraan) elektrifikasi di bawah Rp200 jutaan itu seperti apa. Kita harus melihat lebih dahulu," kata Tri di arena GIIAS 2025, ICE BSD City, Tangerang.

Mobil dengan harga di bawah Rp200 juta memang penerimaannya sangat baik. Bahkan, Daihatsu memimpin pasar LCGC hingga 41 persen, dengan Sigra sebagai model terlarisnya.

Sebagai informasi, saat ini Daihatsu Sigra dijual dengan rentang harga Rp140 jutaan hingga Rp187 jutaan. Segmen LCGC lainnya dengan harga tersebut juga dihuni oleh Honda Brio Satya, Toyota Agya, Toyota Calya, dan Daihatsu Ayla.

"Selama ini, mobil listrik bermain di segmen yang tinggi. Dengan profil konsumen di bawah harga Rp200 jutaan, adopsi kendaraan elektrifikasi itu masih harus kita lihat bersama," ujar Tri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177654//giias_2025-a1Rr_large.jpg
Daihatsu Catat Penjualan Tertinggi pada September 2025, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176623//daihatsu_midget_x-KlkC_large.jpg
Ketika Bemo Legendaris Daihatsu Dihidupkan Kembali, Kini Bertenaga Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176614//honda_brio-rpuV_large.jpg
Penjualan LCGC Anjlok 33,9 Persen hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963//ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172465//italjet_dragster-ny8g_large.jpg
Penampakan Skutik Termahal di IMOS 2025, Harganya Setara LCGC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/15/3171820//daihatsu_sigra-FWMQ_large.jpg
Penjualan LCGC pada Agustus 2025 Anjlok 47 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement