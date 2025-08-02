Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2025, VW ID Buzz Disulap Jadi Kanvas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |16:40 WIB
GIIAS 2025, VW ID Buzz Disulap Jadi Kanvas
GIIAS 2025, VW ID Buzz Disulap Jadi Kanvas (Okezone/Erha A Ramadhoni)
TANGERANG - Volkswagen Indonesia meramaikan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, dengan menjadikan ID Buzz sebagai kanvas. Live painting terhadap ID Buzz tersebut diselenggarakan pada pameran otomotif tahunan tersebut. 

1. ID Buzz Jadi Kanvas

Kegiatan ini berkat kerjasama Volkswagen Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), serta Maxdecal. MPV listrik itu dilukis dua seniman lokal binaan Kementerian Ekraf, yaitu Beemala dan Tenka Street.

“Volkswagen percaya, kolaborasi bukan sekadar menghadirkan karya, tetapi juga menjadi gerakan budaya yang mempersatukan komunitas dan membuka ruang bagi kreativitas generasi muda,” ujar Head of Sales & Marketing Volkswagen Indonesia, Ahmad Badawi, di arena GIIAS 2025, dikutip pada Sabtu (1/8/2025).

Live painting ini berlangsung sepanjang GIIAS 2025. Hasil ID Buzz yang dilukis tersebut dipamerkan pada 1 Agustus 2025. 

“Kolaborasi Volkswagen dengan IP Beemala dan Tenka yang seperti hidden gem jadi contoh kolaborasi kreatif lintas sektor, termasuk dengan otomotif," tutur Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar. 

Irene melanjutkan, pihaknya akan terus membawa pejuang kreatif untuk dikenal dan berdampak di nasional hingga kancah global.

Di sisi lain, Project Director & RnD dari Maxdecal Nofian Hendra menjelaskan, pihaknya dan Ekraf memiliki kesamaan visi dan misi dalam memperkuat serta mempromosikan karya seni hasil kreativitas anak bangsa.

 

Halaman:
1 2
      
