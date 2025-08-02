Advertisement
OTOMOTIF

Mobil Listriknya Dibanderol Rp100 Jutaan di GIIAS 2025, Wuling Bantah Banting Harga

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |14:20 WIB
Mobil Listriknya Dibanderol Rp100 Jutaan di GIIAS 2025, Wuling Bantah Banting Harga (Fadli Ramadan)
TANGERANG - Wuling Motors membantah membanting harga untuk model mobil listrik Air EV dan Binguo EV pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Pabrikan asal China itu menegaskan tetap menjual dengan harga normal.

1. Bantah Banting Harga

Brand Communication Senior Manager Wuling Motors, Brian Gomgom mengatakan, pihaknya tak pernah merevisi harga mobil listriknya di Indonesia. Hal tersebut bisa dipastikan pada laman Wuling. Pada laman itu tercantum harga resmi dari setiap model yang dipasarkannya di Tanah Air.

"Tidak, kita tidak pernah ada revisi atau penurunan harga sama sekali. Tidak ada, kalau mau lihat harga resminya itu bisa cek di laman resmi Wuling. Jadi tidak ada revisi atau apa pun terkait dengan produk yang ditanyakan tadi," kata Gomgom di arena GIIAS 2025, ICE BSD City, Tangerang, Kamis (31/7/2025).

Diketahui, mobil listrik Wuling, khusus Air EV dan Binguo EV, diganjar diskon besar sepanjang GIIAS 2025. Bahkan, Air EV dibanderol hingga Rp160 juta untuk tipe Lite Standard Range 200 km. 

Sementara Binguo EV versi 333 km yang harusnya dibanderol Rp364 juta, dijual Rp195 juta untuk trim terendah. Untuk jarak tempuh hingga 410 km yang seharusnya dijual Rp414 jutaan, menjadi Rp250 juta.

Gomgom memastikan Wuling tidak memangkas harga. Ia menuturkan itu merupakan kebijakan dari  diler yang memberikan program sepanjang GIIAS 2025.

"Mungkin yang teman-teman dapat itu dari diler yang melakukan special deal. Jadi dari kami sebenarnya tidak ada soal penurunan harga itu," tuturnya.

 

