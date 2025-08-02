Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Beragam Mobil LCGC di GIIAS 2025, Incar Pembeli Pertama

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |14:13 WIB
Beragam Mobil LCGC di GIIAS 2025, Incar Pembeli Pertama
Beragam Mobil LCGC di GIIAS 2025, Incar Pembeli Pertama (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - LCGC (low cost green car) memberikan kesempatan kepada konsumen yang ingin beralih dari sepeda motor ke mobil. Harga mobil LCGC yang ditawarkan mulai dari seratus jutaan.

1. LCGC di GIIAS 2025

Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, sejumlah brand membawa mobil LCGC.Daihatsu sebagai sebagai pemimpin di segmen LCGC, menawarkan Sigra dan Ayla pada pameran otomotif tersebut.

Marketing and Customer Relation Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Tri Mulyono, pasar LCGC masih cukup besar di Indonesia. Hal ini a menunjukkan konsumen yang baru beralih dari kendaraan roda dua ke roda empat cukup menjanjikan.

"Kontribusi segmen LCGC terhadap pasar otomotif nasional mencapai 20 persen. Dari segmen itu, Daihatsu memiliki market share 41 persen. Ini menunjukkan animo masyarakat terhadap mobil LCGC kami sangat baik," kata Tri di arena GIIAS 2025, ICE BSD City, Tangerang, Kamis (31/7/2025).

Ia mengungkapkan, sebagian besar konsumen LCGC adalah pembeli pertama. Itu karena model yang ditawarkannya memiliki harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp140 juta hingga Rp180 juta.

"Sekitar 70 persen pembeli Ayla dan Sigra adalah pembeli mobil pertama. Mereka biasanya memperhatikan biaya perawatan dan juga nilai jual kembali. Keduanya terbukti memiliki resale value yang masih menarik bahkan setelah 3-5 tahun pemakaian," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167187/giias_surabaya-JTLr_large.jpg
Jumlah Pengunjung GIIAS Surabaya 2025 Turun Dibandingkan Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/52/3166449/nissan_x_trail_e_power-suZn_large.jpg
Nissan X-Trail e-Power Diperkenalkan di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166028/tank_300_diesel_dan_ora_03_meluncur_di_giias_surabaya_2025-kqOp_large.jpg
GWM Tank 300 Diesel dan Ora 03 Meluncur di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165986/baic_bj30_hybrid_di_giias_surabaya_2025-GFIA_large.jpg
Ramaikan GIIAS Surabaya 2025, BAIC Kenalkan BJ30 Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165962/suzuki_carry_warna_baru-H37O_large.jpg
GIIAS Surabaya 2025, Suzuki Carry Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/52/3164135/suzuki_fronx-vzHS_large.jpg
Fronx Jadi Andalan Suzuki di GIIAS 2025, Kontribusi Penjualan 38 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement