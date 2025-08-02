Beragam Mobil LCGC di GIIAS 2025, Incar Pembeli Pertama

TANGERANG - LCGC (low cost green car) memberikan kesempatan kepada konsumen yang ingin beralih dari sepeda motor ke mobil. Harga mobil LCGC yang ditawarkan mulai dari seratus jutaan.

1. LCGC di GIIAS 2025

Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, sejumlah brand membawa mobil LCGC.Daihatsu sebagai sebagai pemimpin di segmen LCGC, menawarkan Sigra dan Ayla pada pameran otomotif tersebut.

Marketing and Customer Relation Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Tri Mulyono, pasar LCGC masih cukup besar di Indonesia. Hal ini a menunjukkan konsumen yang baru beralih dari kendaraan roda dua ke roda empat cukup menjanjikan.

"Kontribusi segmen LCGC terhadap pasar otomotif nasional mencapai 20 persen. Dari segmen itu, Daihatsu memiliki market share 41 persen. Ini menunjukkan animo masyarakat terhadap mobil LCGC kami sangat baik," kata Tri di arena GIIAS 2025, ICE BSD City, Tangerang, Kamis (31/7/2025).

Ia mengungkapkan, sebagian besar konsumen LCGC adalah pembeli pertama. Itu karena model yang ditawarkannya memiliki harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp140 juta hingga Rp180 juta.

"Sekitar 70 persen pembeli Ayla dan Sigra adalah pembeli mobil pertama. Mereka biasanya memperhatikan biaya perawatan dan juga nilai jual kembali. Keduanya terbukti memiliki resale value yang masih menarik bahkan setelah 3-5 tahun pemakaian," tuturnya.