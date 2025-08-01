Kitab Orang Mati yang Terkubur Selama Lebih dari 3.000 Tahun Kembali Ditemukan

JAKARTA – Para arkeolog di Mesir telah menemukan sebuah makam berusia sekitar 3.500 tahun yang berisi banyak artefak kuno, termasuk mumi, patung, dan gulungan papirus langka sepanjang 12 meter yang memuat bagian dari 'Kitab Orang Mati' yang telah lama terkubur.

Gulungan tersebut ditemukan di daerah Al-Ghuraifa pada 2023 dan "ditandai dengan kondisinya yang baik," menurut Mostafa Waziry, Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi Purbakala Mesir saat itu. Naskah tersebut adalah kitab yang dirancang untuk membantu orang yang meninggal dalam menjalani kehidupan setelah kematian, sebuah elemen penting dalam tradisi pemakaman Mesir.

Umumnya dikenal sebagai Kitab Orang Mati, nama ini merupakan istilah modern yang merujuk pada kumpulan teks dengan berbagai tujuan, seperti membimbing jiwa melewati alam baka.

Nama Mesir asli untuk teks-teks ini sering diterjemahkan sebagai 'Kitab Kedatangan di Siang Hari,' dan kutipan dari teks-teks ini kadang-kadang disertakan dalam pemakaman, demikian dilansir Indy100.

Pemakaman ini berasal dari periode Kerajaan Baru (sekitar tahun 1550 hingga 1070 SM).