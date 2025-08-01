Cara Gampang Split Bill Pakai Aplikasi GoPay

JAKARTA – Patungan atau bayaran bersama seringkali menjadi kendala kecil yang merepotkan saat berkumpul dengan teman. Seperti penghitungan manual yang salah, atau tiba-tiba teman lupa membayar.

Beruntungnya, dengan kemajuan teknologi, GoPay memiliki fitur Split Bill yang membuat proses patungan menjadi sangat mudah. Dari aplikasi, kamu dapat membagikan biaya makan, tiket, atau tagihan liburan tanpa ribet. Berikut cara split bill di GoPay yang anti ribet, simak langkah-langkahnya!

Apa Itu Fitur Split Bill GoPay

Fitur ini memungkinkan kamu membagi tagihan kelompok secara otomatis atau manual langsung melalui aplikasi GoPay. Kamu dapat membuat permintaan patungan kepada temanmu, dan mereka bisa segera membayar melalui notifikasi, sehingga tidak perlu melakukan transfer satu per satu.

Fitur ini mampu memuat tagihan untuk hingga 51 orang dalam satu permintaan, dan riwayat patungan tersimpan otomatis di aplikasi, sehingga kamu bisa memeriksa kapan saja siapa yang sudah membayar atau belum.

Cara Split Bill dengan Foto Struk Otomatis